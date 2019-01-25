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John Wick 3'teki köpekli sahnelerin sırrı ortaya çıktı

basak.deniz basak.deniz
SİNEMA TV  | 25.01.2019 11:41 | Son Güncelleme

John Wick 3'te Sofia karakterine hayat veren Halle Berry'nin özellikle köpekli sahneler için özel bir eğitimden geçtiği ortaya çıktı.

John Wick serisinin devam halkası olan Parabellum filminde Sofia rolünü üstlenen Halle Berry, bu tehlikeli rol için uzun bir hazırlık sürecinden geçti. Suikastçi rolüyle seyirci karşızına çıkmaya hazırlanan 52 yaşındaki oyuncunun en çok köpeklerle birlikte rol aldığı sahnede zorlandığı ortaya çıktı.

John Wick 3'teki köpekli sahnelerin sırrı ortaya çıktı

John Wick 3: Parabellum'un yönetmen koltuğuna oturan Chad Stahelski bir röportajında, Halle Berry'nin en çok zorlandığı ve üzerinde en çok çalıştıkları sahneden bahsetti. Filmde kilit rol oynayan köpeklerle birlikte çekmek zorunda olduğu sahneler için özel bir eğitim alan başarılı oyuncu Berry, bu sahnelerde oldukça zorlanmış. Chad Stahelski konu hakkında "Halle'nin bunun bir film seti olmasının arkasına saklanmak zorunda kalmasını istemedik. Berry'nin ekranda gerçekten bir köpek eğitmeni olmasını istedik. Köpekler gerçekten onunmuş gibi davranması gerekiyordu" dedi.
Stahelski sözlerine şöyle devam etti "Halle Berry'i kadroya dahil ettiğimizde büyük bir konuşma yaptık. Çekimlere başladığımızdaysa Halle dövüş provalarına, silahlı sahne provalarına gidip geliyor o sırada da köpeklerle zaman geçiriyordu. Köpeklerle olan sahnelerini çekmeye başladığımızda ise köpekler ona itaat etmeye başlamışlardı" diye konuştu.
Serinin ilk filmi, emekliye ayrılan bir tetikçi olan John Wick'in kaybettiği karısından kendisine kalan en değerli varlığı ve can yoldaşı köpeğinin gangsterler tarafından öldürülmesi üzerine intikam peşine düşmesini anlatıyordu.
John Wick 2'de ise Keanu Reeves'a Roma ve New York sokaklarında Pitbull cinsi yeni köpeği eşlik ediyordu. İlk ikisinde olduğu gibi serinin 3. filminde de köpekler önemli bir rol üstleniyor.
Halle Berry'nin hayat verdiği Sofia karakterinin de Belçika Malinois türü iki köpeği var ve orijinal filmdeki Wick gibi onun için de köpeklerin anlamı büyük.
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