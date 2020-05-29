John Wick'in isim babası Keanu Reeves çıktı

Keanu Reeves’in başrolde yer aldığı aksiyon filmi John Wick’in isim hikayesi ortaya çıktı.

Filmin senaristi Derek Kolstad, bir röportajında, filmin adının aslında Scorn olduğunu söyledi.

Kolstad, “Filmin adı, Keanu öyle adlandırdığı için John Wick olarak kaldı” dedi. Reeves’in anlatırken “John Wick” demesiyle 4 ila 5 milyon dolarlık bir reklamın bedavaya geldiğini söyleyen senarist, “Şimdi filmin Scorn olduğunu hayal bile edemiyorum” dedi.

DÖRDÜNCÜ FİLMİN ÇEKİMLERİ ERTELENDİ

John Wick 3, 2019’da gösterime girdi. Serinin dördüncü filminin çekimleri, koronavirüs salgını nedeniyle ertelenirken, gösterim tarihi 22 Mayıs 2022 olarak planlandı.

İlki 2014 yılında yayınlanan John Wick filmini Chad Stahelski ve David Leitch yönetti. Film, evlendiği için emekliye ayrılan bir tetikçinin, antika arabasının çalınması ve ölen karısından hediye olarak kendisine bırakılan köpeğinin öldürülmesiyle ortaya çıkan senaryoyu işliyor. (Ntv)

