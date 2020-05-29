Mynet Trend
  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Sinema TV
  4. John Wick'in isim babası Keanu Reeves çıktı

John Wick'in isim babası Keanu Reeves çıktı

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
SİNEMA TV  | Son Güncelleme

Ünlü aksiyon filmi John Wick’in isim babası, başrol oyuncusu Keanu Reeves çıktı. Senaristi, filmin adının farklı olduğunu ama Reeves nedeniyle John Wick olarak kaldığını anlattı.

Keanu Reeves’in başrolde yer aldığı aksiyon filmi John Wick’in isim hikayesi ortaya çıktı.

Filmin senaristi Derek Kolstad, bir röportajında, filmin adının aslında Scorn olduğunu söyledi.

Kolstad, “Filmin adı, Keanu öyle adlandırdığı için John Wick olarak kaldı” dedi. Reeves’in anlatırken “John Wick” demesiyle 4 ila 5 milyon dolarlık bir reklamın bedavaya geldiğini söyleyen senarist, “Şimdi filmin Scorn olduğunu hayal bile edemiyorum” dedi.

DÖRDÜNCÜ FİLMİN ÇEKİMLERİ ERTELENDİ

John Wick 3, 2019’da gösterime girdi. Serinin dördüncü filminin çekimleri, koronavirüs salgını nedeniyle ertelenirken, gösterim tarihi 22 Mayıs 2022 olarak planlandı.

İlki 2014 yılında yayınlanan John Wick filmini Chad Stahelski ve David Leitch yönetti. Film, evlendiği için emekliye ayrılan bir tetikçinin, antika arabasının çalınması ve ölen karısından hediye olarak kendisine bırakılan köpeğinin öldürülmesiyle ortaya çıkan senaryoyu işliyor. (Ntv)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Dedesi hediye etti! Gizemli taşı kasada saklıyor Dedesi hediye etti! Gizemli taşı kasada saklıyor
Gençlik Başımda Duman: Netflix'te Yayınlanan En İyi Gençlik FilmleriGençlik Başımda Duman: Netflix'te Yayınlanan En İyi Gençlik Filmleri
Özlem ile ilgili en güzel sözlerÖzlem ile ilgili en güzel sözler
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Trend Haberler

Seks işçileri, koronavirüse karşı en güvenli pozisyonları belirledi

Seks işçileri, koronavirüse karşı en güvenli pozisyonları belirledi

Dev liste geldi: Kullanıcılara göre en iyi Netflix filmleri

Dev liste geldi: Kullanıcılara göre en iyi Netflix filmleri

İşte dünyanın en güzel kadını! Bilimsel hesaplamalar onu işaret ediyor...

İşte dünyanın en güzel kadını! Bilimsel hesaplamalar onu işaret ediyor...

İşsiz kalan striptizciler pizza teslimatında çalışmaya başladı

İşsiz kalan striptizciler pizza teslimatında çalışmaya başladı

İlginizi Çekebilir

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Big Bang Theory'nin Sheldon'ı yeni dizisiyle hayranlarını şaşırtacak

Big Bang Theory'nin Sheldon'ı yeni dizisiyle hayranlarını şaşırtacak

Görüntüler Türkiye'den! Mağaraya girip yarasayı öptü

Görüntüler Türkiye'den! Mağaraya girip yarasayı öptü

Biz Böyleyiz'den iddialı fragman

Biz Böyleyiz'den iddialı fragman

O Ses Türkiye'de hangi ünlüler yarışacak?

O Ses Türkiye'de hangi ünlüler yarışacak?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Avatar 2 filminin çekimleri başladı

Koronavirüs arası bitti! Avatar 2 seti işbaşı yaptı

NASA’dan Tom Cruise açıklaması

Tom Cruise, uzayda film çekebilecek mi? NASA açıkladı

Gençlik Başımda Duman: Netflix'te Yayınlanan En İyi Gençlik Filmleri

Gençlik Başımda Duman: Netflix'te Yayınlanan En İyi Gençlik Filmleri

Romantizmin Doruklarında: Netflix'teki En İyi Aşk Filmleri

Romantizmin Doruklarında: Netflix'teki En İyi Aşk Filmleri

Ver Mehteri!: Netflix'te Yayınlanan En İyi Türk Filmleri

Ver Mehteri!: Netflix'te Yayınlanan En İyi Türk Filmleri

Yerli Sinemadan En İyi Korku Örnekleri: Türk Korku Filmleri Listesi

Karşınızda yerli sinemadan en iyi korku filmleri

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.