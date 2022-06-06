MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Johnny Depp'e 15 milyon dolar ödeyecek olan Amber Heard zora düştü! Kazançlarına el konulabilir

Johnny Depp'e 15 milyon dolar ödeyecek olan Amber Heard zora düştü! Kazançlarına el konulabilir

06.06.2022 08:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Johnny Depp ile eski eşi Amber Heard arasındaki iftira davasında çıkan karar gündeme bomba gibi düştü. Johnny Depp, eski eşinden 15 milyon dolar tazminat kazandı. Amber Heard'ün bu parayı ödeyemeyeceği konuşulurken güzel oyuncunun, ödeme yükümlülüğünü yerine getirmezse kazançlarına el konulabileceği belirtiliyor.

Johnny Depp'e 15 milyon dolar ödeyecek olan Amber Heard zora düştü! Kazançlarına el konulabilir

Karalama davasını kaybeden Amber Heard'ün Johnny Depp'e 15 milyon dolar tazminat ödemesi kararlaştırıldı. Ancak Heard’ün avukatı Elaine Bredehoft, oyuncunun bu miktarı ödemesiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Davayı kazanan Johnny Depp kutlama yaparken Amber Heard'ün tazminatı ödeyemeyeceği söyleniyor Ünlü talk show Today’e bağlanan Bredehoft'e Heard’ün bu parayı ödeyip ödemeyeceği sorulduğunda “Hayır, kesinlikle hayır” cevabını verdi.

Amber Heard Johnny Depp'e tazminatı ödeyebilecek mi? Amber Heard'ün kazancı gündemdeAmber Heard Johnny Depp'e tazminatı ödeyebilecek mi? Amber Heard'ün kazancı gündemde

KAZANÇLARINA EL KONABİLİR

Avukatların açıklamalarına göre Amber Heard ödeme yükümlülüğünü yerine getirmezse kazançlarına el konulabilir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İç çamaşırlı paylaşım! "Sen erkek değil miydin?" İç çamaşırlı paylaşım! "Sen erkek değil miydin?"
Şarkıcı Zara'nın son paylaşımı olay oldu! Günden güne değişiyorŞarkıcı Zara'nın son paylaşımı olay oldu! Günden güne değişiyor
Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup evlendi! İşte nikahtan ilk fotoğraflar...Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup evlendi! İşte nikahtan ilk fotoğraflar...
Anahtar Kelimeler:
Amber Heard Johnny Depp
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 7 yorum
Sadece bizim ülkemizde kadının beyanı esas kadının en büyük silahı gözyaşı ondan sonra iftirası insan kullanması ezebildiği kadar erkeklere ezmesi mama maalesef yabancı ülkede kadının beyanı esas diye bir şey yok mahkeme hakimleri nasıl hem kadını hem erkeği dinleyerek karar veriyorsa yabancı ülkede oranın toplumu da hem kadını hem erkeği dinliyor bizim toplum sadece kadını dinliyor karar veriyor o yüzden ülkede denge kalmadı kadın hakları çıktı aile kalmadı zinalar patladı kadınlar çocuk doğuruyor çöp tenekelerinin atıyor bunu ben söylemiyorum basımdan görüy tabi düzgün kadınlarımızı tenzih
AMber heard bunu haketti
john deep ten aldığı 20 milyon doları ne yapmış acaba !!!

En Çok Okunan Haberler

Benzin fiyatlarında rüzgarı terse çevirecek hamle!

Benzin fiyatlarında rüzgarı terse çevirecek hamle!

LGS’de sorulan ‘at sorusu’ sosyal medyada tartışma yarattı

LGS’de sorulan ‘at sorusu’ sosyal medyada tartışma yarattı

3600 ek gösterge tamam! Sırada EYT var...

3600 ek gösterge tamam! Sırada EYT var...

Skandal harekete tepki! "Son bir ay herkes..."

Skandal harekete tepki! "Son bir ay herkes..."

1170 numaralı mezardan çıkan büyük vurgun!

1170 numaralı mezardan çıkan büyük vurgun!

Düzensiz göçmen sanılarak gözaltına alındı! Bakın kim çıktı... Haberlere konu olmuş

Düzensiz göçmen sanılarak gözaltına alındı! Bakın kim çıktı... Haberlere konu olmuş

İlginizi Çekebilir

Trend ona bile fazla geldi! Bikinisi küçük gelince...

Trend ona bile fazla geldi! Bikinisi küçük gelince...

Skandal harekete tepki! "Son bir ay herkes..."

Skandal harekete tepki! "Son bir ay herkes..."

Balmain'in 12.000 TL'ye sattığı terliğe alternatif modeller

Balmain'in 12.000 TL'ye sattığı terliğe alternatif modeller

Polislerin teknik adı altında işlediği suçlar şoke etti!

Polislerin teknik adı altında işlediği suçlar şoke etti!

Öğüre öğüre anlattı! “Köpeğimin spermini..."

Öğüre öğüre anlattı! “Köpeğimin spermini..."

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.