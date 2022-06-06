Johnny Depp'e 15 milyon dolar ödeyecek olan Amber Heard zora düştü! Kazançlarına el konulabilir

Karalama davasını kaybeden Amber Heard'ün Johnny Depp'e 15 milyon dolar tazminat ödemesi kararlaştırıldı. Ancak Heard’ün avukatı Elaine Bredehoft, oyuncunun bu miktarı ödemesiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Davayı kazanan Johnny Depp kutlama yaparken Amber Heard'ün tazminatı ödeyemeyeceği söyleniyor Ünlü talk show Today’e bağlanan Bredehoft'e Heard’ün bu parayı ödeyip ödemeyeceği sorulduğunda “Hayır, kesinlikle hayır” cevabını verdi.

KAZANÇLARINA EL KONABİLİR

Avukatların açıklamalarına göre Amber Heard ödeme yükümlülüğünü yerine getirmezse kazançlarına el konulabilir.



