Johnny Depp'e karşı karalama davasını kaybeden Amber Heard durmuyor! Mahkemeye başvurdu

Johnny Depp'in açtığı iftira davasını kaybeden Amber Heard, verilen kararın iptali için mahkemeye başvurdu.Heard’ün avukatları, karalama davası sonucunda suçlu bulunan Heard’ü temize çıkarmak için mahkemeye 43 sayfalık bir önerge sundu.
New York Post’un haberine göre, önergede Depp’in sunduğu kanıtların, davayı sonlandırmak ve Heard’ü suçlu göstermek için yeterli olmadığı belirtildi.
Mahkemeye sunulan belgelerde, Depp’in karalama davası esnasında yalnızca iddialar üzerinden ilerlediği ortaya kondu. Heard’ün avukatları aynı zamanda 15 kişi jüri üyesinin yasal yollardan seçilmediğini de iddia etti.
The Guardian’a konuşan Depp’in temsilcisi Ben Chew, böyle bir hamleyi tahmin ettiklerini ama önergenin beklediklerinden daha uzun ve önemsiz olduğunu dile getidi
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