Johnny Depp'e karşı karalama davasını kaybeden Amber Heard durmuyor! Mahkemeye başvurdu

Johnny Depp'in açtığı iftira davasını kaybeden Amber Heard, verilen kararın iptali için mahkemeye başvurdu.Heard’ün avukatları, karalama davası sonucunda suçlu bulunan Heard’ü temize çıkarmak için mahkemeye 43 sayfalık bir önerge sundu.

KANITLAR YETERLİ DEĞİLDİ İDDİASI

New York Post’un haberine göre, önergede Depp’in sunduğu kanıtların, davayı sonlandırmak ve Heard’ü suçlu göstermek için yeterli olmadığı belirtildi.



JÜRİLER YASAL YOLLARDAN SEÇİLMEDİ

Mahkemeye sunulan belgelerde, Depp’in karalama davası esnasında yalnızca iddialar üzerinden ilerlediği ortaya kondu. Heard’ün avukatları aynı zamanda 15 kişi jüri üyesinin yasal yollardan seçilmediğini de iddia etti.

"BÖYLE BİR HAMLE BEKLİYORDUK"

The Guardian’a konuşan Depp’in temsilcisi Ben Chew, böyle bir hamleyi tahmin ettiklerini ama önergenin beklediklerinden daha uzun ve önemsiz olduğunu dile getidi



