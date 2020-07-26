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Johnny Depp Elon Musk'ı cinsel organını kesmekle tehdit etmiş! İşte Musk'ın yanıtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2020 15:02 | Son Güncelleme

Kendisini eşi Amber Heard ile boşanmadan önce ilişki yaşamakla suçlayan Johnny Depp’in iddialarını reddeden SpaceX ve Tesla CEO’su Elon Musk'ın Depp'e kafes dövüşü yapmayı teklif ettiği ortaya çıktı.

Johnny Depp Elon Musk'ı cinsel organını kesmekle tehdit etmiş! İşte Musk'ın yanıtı

Amber Heard ve Johnny Depp gündemedn düşmüyor! İkili hakkında ortaya çıkan iddialara her gün bir yenisi ekleniyor! Independent Türkçe'nin aktardığı habere göre, SpaceX ve Tesla CEO’su Elon Musk oyuncu Depp ile gerilimine dair yaptığı açıklamalarda, “Eğer Johnny kafes dövüşü yapmak isterse haber verin” ifadelerini kullandı.

57 yaşındaki Hollywood yıldızı The Sun’ın yayın hakları sahibi News Group Newspapers’a (NGN) açtığı davada verdiği ifadede Heard ile henüz boşanmadan önce Elon Musk’ın Heard ve Cara Delevingne ile üçlü ilişki yaşadığını iddia etmişti. İddiaları birçok kez yalanlayan Musk yeni röportajında, “Johnny ile evliyken Amber ile kesinlikle bir ilişki yaşamadım, bu tamamen yalan” dedi.

Depp'in The Sun'a kendi hakkında 'eşini döven' ifadelerini kullandığı için açtığı davada geçen hafta Depp’in Lady Gaga’nın eski nişanlısı Christian Carino’ya bir mesaj yazarak Musk’ın cinsel organını kesmekle tehdit ettiği ortaya çıkmıştı

Amber Heard, 2017’de boşandığı eski eşi Depp’i evlilikleri süresince kendisine şiddet uygulamakla suçluyor.

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