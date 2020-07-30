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Johnny Depp'in Amber Heard hakkındaki şoke eden mesajı! 'Onu yakmadan önce...'

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2020 13:59 | Son Güncelleme

Johnny Depp’in İngiliz The Sun gazetesine, kendisi için ‘kadın döven’ tabirini kullandığı için açtığı iftira davasında, gazetenin avukatı, Johnny Depp hakkında, "Yoğun kadın düşmanlığı öfke nöbetlerine yol açan umutsuz bir bağımlı" tabirini kullandı. Johnny Depp'in ortaya çıkan bir mesajı ise tüyleri diken diken etti.

Johnny Depp'in Amber Heard hakkındaki şoke eden mesajı! 'Onu yakmadan önce...'

Karayip Korsanları yıldızı Johnny Depp’in İngiliz The Sun gazetesine, kendisi için ‘kadın döven’ tabirini kullandığı için açtığı iftira davası devam ediyor. The Sun gazetesinin avukatları Yüksek Mahkeme'ye, Depp'in eski eşi Amber Heard'a uyguladığı iddia edilen saldırgan öfke nöbetlerinin "derin kadın düşmanlığından" kaynaklandığını söyledi.

57 yaşındaki Amerikalı aktör Depp, "eşini döven biri" diye niteleyen 2018 tarihli haber nedeniyle The Sun'ın yayıncısı News Group Newspapers'a (NGN) ve tabloid gazetenin baş editörü Dan Wootton'a karşı davacı konumunda.
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Independent'in haberine göre, iftira davasının sonuna yaklaşılırken verilen son ifadelerde NGN'yi temsil eden Avukat Sarah Wass, aktörü "umutsuz bir bağımlı" diye nitelendirdi ve aktörün madde bağımlılığının, kıskançlığının ve öfkesinin onu partneri açısından tehlikeli kıldığını söyledi. Wass, pazartesi günü mahkemeye katılmayan Depp'in oyuncu ve model olan eski eşi Heard'a saldırdığını ve kadınlara dair aşağılayıcı bir dil kullandığını iddia etti.

KADINLAR HAKKINDA ŞOKE EDEN HAKARETLER

Wass, aktörün aşırı uyuşturucu kullanımının kontrolsüz patlamalara yol açtığını, bu sırada “Canavar” diye adlandırdığı saldırgan başka bir kişiliğe dönüştüğünü ve davranışlarının boyutuyla ilgili kendi anılarının uyuşturucu ve alkol nedeniyle bozulduğunu söyledi.
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Depp'in Heard ve diğer kadınlar hakkında “f.hişe”, “sürtük” veya “beş para etmez f.hişe” gibi kelimeler kullandığı metin ve e-postalara atıfta bulunan Wass, Depp'in mahkemeye benzemeye çalıştığını söylediği “güneyli beyefendi” olmaktan çok uzak olduğunu söyledi.

KAN DONDURAN MESAJ!

Wass, Depp'in 2013'te aktör Paul Bettany'e gönderdiği mesajlardan alıntı yaptı. Bu mesajlarda Depp'in Heard hakkında, "Onu yakmadan önce boğalım!!! Öldüğünden emin olmak için daha sonra yanmış cesedini deşeceğim” diye yazdığı iddia ediliyor.

Wass, Depp'i “yoğun kadın düşmanlığı” ile suçladı ve aktörün Heard'ün sözde diğer partnerlerine duyduğu kıskançlığın birçok şiddet olayının katalizörü olduğunu söyledi. Avukat, “Depp kadınları itibarsızlaştırmak için kullanılan daha eski moda yöntemleri uygulamaya çalıştı. 'O (Heard) bir servet avcısı, şirret bir kadın ve zina yapan biri' dedi” diye konuştu.
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Davanın başında Depp, Heard'ün aile içi istismar iddialarının yıllar içinde “sigorta poliçesi” olarak inşa edilen bir “aldatmaca” olduğunu iddia etmişti. Wass, "kritik bir kanıt" diye tanımladığı ve Heard'ün 2013'te çift henüz evlenmemişken kendine gönderdiği, Depp'in uyuşturucu kullanımından kaynaklanan öfke nöbetlerine dair hislerini kaydettiği e-postadan satırlar okudu. E-posta Depp'e hitaben yazılmış fakat ona gönderilmemişti.

Heard e-postada, “Bana tekrar tekrar vurdun. Hiç yapmaman gereken bir şeydi ... ve alkol ve uyuşturucu olmadan bunların hiçbiri mümkün olmazdı. HİÇBİRİ” diye yazıyor.

Depp, Heard'e şiddet uyguladığına dair 14 suçlamayı reddediyor. Depp'in avukatı David Sherborne'un kendisinin son argümanlarını sunması bekleniyor. Kararın hemen verilmesi beklenmiyor.

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