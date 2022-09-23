Johnny Depp'in yeni sevgilisi o avukat çıktı! Ünlü oyuncu ters köşe yaptı

Johnny Depp uzun süredir Amber Heard iftira davasında kendisini savunan Camille Vasquez ile anılıyordu. Vasquez konuya dair “Temsil ettiğim insanları çok önemsiyorum ve ister istemez yakınlaşıyorsunuz” demişti.

Johnny Depp resmen ters köşe yaptı. Ünlü oyuncunun sevgilisinin dava sürecinde kendisine destek olan avukat Joelle Rich olduğu ortaya çıktı.

Rich, altı hafta süren iftira davasında Depp’in yasal temsilcilerinden biri değildi. Ancak kendisi oyuncuyu The Sun gazetesine karşı açtığı davada temsil etmiş ve dava sürecinde destek amaçlı en az iki kere mahkemeye gelmişti.

AVUKATI BOŞANMA SÜRECİNDE

İki çocuk sahibi olan Rich’in evli olduğu ve şu sıralar boşanma aşamasında olduğu biliniyor.



