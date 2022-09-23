MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Johnny Depp'in yeni sevgilisi o avukat çıktı! Ünlü oyuncu ters köşe yaptı

Johnny Depp'in yeni sevgilisi o avukat çıktı! Ünlü oyuncu ters köşe yaptı

23.09.2022 09:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amber Heard ile uzun süre devam eden davayı kazanan Amerikalı oyuncu Johnny Depp’in yeni sevgilisi bomba bir isim çıktı. Depp dava sürecinde kendisine destek olan avukat Joelle Rich ile sevgili oldu. Ünlü oyuncunun dava sürecinde diğer avukatı Camille Vasquez ile birlikte olduğu iddia edilmişti.

Johnny Depp'in yeni sevgilisi o avukat çıktı! Ünlü oyuncu ters köşe yaptı

Johnny Depp uzun süredir Amber Heard iftira davasında kendisini savunan Camille Vasquez ile anılıyordu. Vasquez konuya dair “Temsil ettiğim insanları çok önemsiyorum ve ister istemez yakınlaşıyorsunuz” demişti.

Johnny Depp resmen ters köşe yaptı. Ünlü oyuncunun sevgilisinin dava sürecinde kendisine destek olan avukat Joelle Rich olduğu ortaya çıktı.

Rich, altı hafta süren iftira davasında Depp’in yasal temsilcilerinden biri değildi. Ancak kendisi oyuncuyu The Sun gazetesine karşı açtığı davada temsil etmiş ve dava sürecinde destek amaçlı en az iki kere mahkemeye gelmişti.

SPL5488051_002

AVUKATI BOŞANMA SÜRECİNDE

İki çocuk sahibi olan Rich’in evli olduğu ve şu sıralar boşanma aşamasında olduğu biliniyor.

Ekran Alıntısı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Cinsel istismarı ağlayarak anlattı! "Bana sarılıp öpmeye başladı"Cinsel istismarı ağlayarak anlattı! "Bana sarılıp öpmeye başladı"
Ateşli sahnelerden sonra yataktaki o sahne gündem oldu! "Gereksiz olmuş"Ateşli sahnelerden sonra yataktaki o sahne gündem oldu! "Gereksiz olmuş"
Nejat İşler o hareketi affetmedi! Uçarak yumruk attıNejat İşler o hareketi affetmedi! Uçarak yumruk attı
Anahtar Kelimeler:
Amber Heard Johnny Depp Oyuncu sevgilisi depp
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Emeklileri üzecek promosyon kararı!

Emeklileri üzecek promosyon kararı!

Ülke kapılarını Ruslara açtı! Seferberlikten kaçana iltica hakkı

Ülke kapılarını Ruslara açtı! Seferberlikten kaçana iltica hakkı

Tüketici ve konut kredisi kullanacaklar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı, 1 Ocak'ta başlıyor

Tüketici ve konut kredisi kullanacaklar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı, 1 Ocak'ta başlıyor

Yavaş ile vatandaşın diyaloğu gündem oldu

Yavaş ile vatandaşın diyaloğu gündem oldu

Cinsel istismarı ağlayarak anlattı! "Bana sarılıp öpmeye başladı"

Cinsel istismarı ağlayarak anlattı! "Bana sarılıp öpmeye başladı"

Ünlü ismin rutini dumur etti! Uzmanlar çıldırdı

Ünlü ismin rutini dumur etti! Uzmanlar çıldırdı

İlginizi Çekebilir

Ünlü ismin rutini dumur etti! Uzmanlar çıldırdı

Ünlü ismin rutini dumur etti! Uzmanlar çıldırdı

Çocukları bile bile zehirliyorlar! Özel olarak tasarlandı

Çocukları bile bile zehirliyorlar! Özel olarak tasarlandı

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Tam 43 yıldır başka bir mezarı ziyaret ediyormuş

Tam 43 yıldır başka bir mezarı ziyaret ediyormuş

Kesin diye bir şey yoktur! Her şeyi iki kere kontrol edin

Kesin diye bir şey yoktur! Her şeyi iki kere kontrol edin

Philips mi, Xiaomi mi? "Hangi yağsız fritözü almalıyım?" diye düşünenler buraya!

Philips mi, Xiaomi mi? "Hangi yağsız fritözü almalıyım?" diye düşünenler buraya!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.