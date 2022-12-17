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Johnny Depp ölümcül hastalığı olan minik hayranının hayalini gerçekleştirdi!

17.12.2022 11:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyaca ünlü oyuncu Johnny Depp, ölümcül bir hastalığa sahip olan hayranının isteğini kırmadı. Deep, hastalık ile uğraşan küçük hayranı için Karayip Korsanları serisindeki "Jack Sparrow" rolüne girdi.

Johnny Depp ölümcül hastalığı olan minik hayranının hayalini gerçekleştirdi!

Geçtiğimiz yıl eski eşi Amber Heard'e açtığı iftira davasını kazanan ve dünyanın en çok konuştuğu ismi olan Johnny Depp, son yaptığı hareketle bir kez daha gönülleri fethetti.

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KALP HASTASI ÇOCUK ÖLÜMÜ BEKLİYOR

BBC'nin haberine göre, Britanya'da yaşayan 11 yaşındaki Kori isimli çocuk iki başarısız kalp nakli ameliyatı geçirmesinin ardından üçüncü ameliyat sürecine devam etmek istemedi. Kori ve ailesi, 11 yaşındaki çocuğun ne kadar yaşayabileceğini hakkında bir fikirleri olmadığını söyledi.

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HAYALİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ

Kori'nin bu olayların ardından ise Johnny Deep'i Jack Sparrow rolünde görmek istedi. Deep, Kori'nin dileğini gerçekleştirmek içinse Jack Sparrow rolüne girdi. Oyuncu Depp ve Kori, YouTube yayınında video görüşme gerçekleştirdi. Depp, çocuğa, "Sana en büyük şansları diliyorum" ifadelerini kullandı.

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