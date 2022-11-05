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Johnny Depp, Rihanna'nın Savage X Fenty moda şovunda yer alacak

05.11.2022 09:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kötü günleri geride bırakan Johnny Depp, Rihanna'nın moda şovunda yer alacak!

Johnny Depp, Rihanna'nın Savage X Fenty moda şovunda yer alacak

Johnny Depp, Rihanna'nın dördüncüsü yapılacak yeni Savage X Fenty moda şovunda küçük bir rolle yer alacak.

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Daha önceki haberlerde Depp'in, defilenin "yıldız" anlarının odak noktası olacağı öne sürülmüştü. Geçmişte Cindy Crawford ve Erykah Badu gibi ünlüler de bu şekilde boy göstermişti.

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Rihanna hayranlarını alarma geçiren Depp'in konuk olacağı yönündeki son söylentilerin ardından The Independent, Depp'in adının şovun bitiş jeneriğinde yer alacağını doğruladı.
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Bir "moda deneyimi" olarak tanımlanan dördüncü Savage X Fenty moda şovunda Anitta ve Burna Boy'un performanslarının yanı sıra Irina Shayk, Cara Delevingne ve Precious Lee gibi modeller de kısaca yer alacak.

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