Johnny Depp, Rihanna'nın Savage X Fenty moda şovunda yer alacak

Johnny Depp, Rihanna'nın dördüncüsü yapılacak yeni Savage X Fenty moda şovunda küçük bir rolle yer alacak.

Daha önceki haberlerde Depp'in, defilenin "yıldız" anlarının odak noktası olacağı öne sürülmüştü. Geçmişte Cindy Crawford ve Erykah Badu gibi ünlüler de bu şekilde boy göstermişti.



Rihanna hayranlarını alarma geçiren Depp'in konuk olacağı yönündeki son söylentilerin ardından The Independent, Depp'in adının şovun bitiş jeneriğinde yer alacağını doğruladı.



Bir "moda deneyimi" olarak tanımlanan dördüncü Savage X Fenty moda şovunda Anitta ve Burna Boy'un performanslarının yanı sıra Irina Shayk, Cara Delevingne ve Precious Lee gibi modeller de kısaca yer alacak.

