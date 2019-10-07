Mynet Trend

Joker gişede rekor kırdı (ABD Box Office rakamları)

basak.deniz basak.deniz
SİNEMA TV  | 07.10.2019 10:24 | Son Güncelleme

Venedik Film Festivali’nden Altın Aslan ödülüyle ayrılan Joker, vizyona girmesiyle rekorlara imza attı.

ABD'de hafta sonu seyirci rakamlarına göre derlenen Box Office verilerine göre Joker gösterimdeki ilk üç gününde tahmini 93,5 milyon dolar gelire ulaşarak geçen yıl aynı dönemde vizyona giren Venom'un elinde bulunan ekim açılış rekorunu kırdı. Hem 13.3 milyon dolar ile ABD'de perşembe açılış rekorunu kıran film hem de tüm zamanların ekim rekoruna imza attı. Başrolünde Joaquin Phoenix’in yer aldığı Joker ayrıca, ilk hafta sonunda global olarak 234 milyon hasılat toplamayı başardı. Todd Phillips’in yönetmenliğini üstlendiği filmde başroldeki Phoenix’e Robert De Niro, Marc Maron, Zazie Beetz, Frances Conroy gibi isimler eşlik ediyor. Ülkemizde de vizyona giren film, +18 yaş sınırına sahip. Şiddeti teşvik edebileceği yönünde eleştiriler almış ve 2012’de Kara Şövalye Yükseliyor’un (The Dark Knight Rises) Aurora, Colorado’daki galasında gerçekleşen silahlı saldırının kurbanlarının yakınları tarafından tepkiyle karşılanmıştı.

Joker filmini 12 milyon dolarlık hafta sonu hasılatıyla animasyon yapım Yeti Efsanesi (Abominable) takip etti. Listenin üçüncü sırasında 8 milyon dolarla Downton Abbey yer aldı. 6.3 milyon dolar hasılat elde eden Hustlers dördüncü sırada kendine yer bulurken, It Chapter Two 5.4 milyon dolarla beşinci sırada kaldı.


Kucağında bebeğiyle bekleyen babaya çarpıp kaçtı!Kucağında bebeğiyle bekleyen babaya çarpıp kaçtı!
Leon’un yönetmeni Luc Besson’a tecavüz davası açıldıLeon’un yönetmeni Luc Besson’a tecavüz davası açıldı
Mucize Doktor'da Ali'den büyük sürpriz! Mucize Doktor'da Ali'den büyük sürpriz!
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD box office ABD Box Office rakamları gişe rekoru en çok izlenen filmler

En Çok Okunan Trend Haberler

Otomobil koyun sürüsüne daldı: 40 koyun telef oldu

Otomobil koyun sürüsüne daldı: 40 koyun telef oldu

Mucize Doktor'da Ali'den büyük sürpriz!

Mucize Doktor'da Ali'den büyük sürpriz!

Bıçaklanan gencin yaptıkları şaşkına çevirdi

Bıçaklanan gencin yaptıkları şaşkına çevirdi

Hayvan bile dondu kaldı! Aslanın kafesine girip...

Hayvan bile dondu kaldı! Aslanın kafesine girip...

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Mucize Doktor'a damga vuran sahne!

Mucize Doktor'a damga vuran sahne!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Arka Sokaklar'da Mesut Komiser krizi!

Arka Sokaklar'da Mesut Komiser krizi!

Çukur yeni sezondan ilk sahne yayınlandı!

Çukur yeni sezondan ilk sahne yayınlandı!

Okuyucu Yorumları 1 yorum
Tam piskobat filmi. Bu tür filmler 24-26 yaş sınırlaması getirilmeli. +18 yeterli değil. Kesinlikle değil.
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Leon’un yönetmeni Luc Besson’a tecavüz davası açıldı

Leon’un yönetmeni Luc Besson’a tecavüz davası açıldı

Mucize Doktor'da Ali'den Nazlı'ya büyük sürpriz! Mucize Doktor 5. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı!

Mucize Doktor'da Ali'den büyük sürpriz!

Berfu-Eser Yenenler'in bebeği Kuzey dünyaya geldi

Eser Yenenler baba oldu! O kareleri paylaştı

Jet Sosyete'de Şeyma Subaşı göndermesi! İşte Jet Sosyete yeni bölüm fragmanı

Jet Sosyete'de Şeyma Subaşı göndermesi!

Robert De Niro'ya cinsiyet ayrımcılığı ve taciz davası

Usta aktör Robert De Niro'ya cinsel taciz suçlaması!

En coşkulu Filmekimi şimdi sinemalarda

En coşkulu Filmekimi şimdi sinemalarda

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.