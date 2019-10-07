Joker gişede rekor kırdı (ABD Box Office rakamları)

ABD'de hafta sonu seyirci rakamlarına göre derlenen Box Office verilerine göre Joker gösterimdeki ilk üç gününde tahmini 93,5 milyon dolar gelire ulaşarak geçen yıl aynı dönemde vizyona giren Venom'un elinde bulunan ekim açılış rekorunu kırdı. Hem 13.3 milyon dolar ile ABD'de perşembe açılış rekorunu kıran film hem de tüm zamanların ekim rekoruna imza attı. Başrolünde Joaquin Phoenix’in yer aldığı Joker ayrıca, ilk hafta sonunda global olarak 234 milyon hasılat toplamayı başardı. Todd Phillips’in yönetmenliğini üstlendiği filmde başroldeki Phoenix’e Robert De Niro, Marc Maron, Zazie Beetz, Frances Conroy gibi isimler eşlik ediyor. Ülkemizde de vizyona giren film, +18 yaş sınırına sahip. Şiddeti teşvik edebileceği yönünde eleştiriler almış ve 2012’de Kara Şövalye Yükseliyor’un (The Dark Knight Rises) Aurora, Colorado’daki galasında gerçekleşen silahlı saldırının kurbanlarının yakınları tarafından tepkiyle karşılanmıştı.

Joker filmini 12 milyon dolarlık hafta sonu hasılatıyla animasyon yapım Yeti Efsanesi (Abominable) takip etti. Listenin üçüncü sırasında 8 milyon dolarla Downton Abbey yer aldı. 6.3 milyon dolar hasılat elde eden Hustlers dördüncü sırada kendine yer bulurken, It Chapter Two 5.4 milyon dolarla beşinci sırada kaldı.



