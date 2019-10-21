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Joker merdivenlerine selfie akını

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SİNEMA TV  | 21.10.2019 15:16 | Son Güncelleme

Joker'in dans ettiği New York'un Bronx semtindeki merdivenlere selfie akını başladı.

4 Ekim'de vizyona giren Joker filmindeki baş karakterin dans ettiği merdivenler New York'un cazibe merkezlerinden biri haline geldi.

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Bronx'ta Shakespeare ve Anderson caddelerini birbirine bağlayan merdivenlerde her gün yüzlerce kişi 'Joker pozu" verip bunları sosyal medya hesaplarında paylaşıyor.

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Yeni akımın, hayvanat bahçesi, botanik bahçeleri ve Yankee Stadyumu'na ev sahipliği yapmasına rağmen adı geçmişteki şiddet olayları ve kundaklamalarla anılan Bronx semtinin imajını değiştirebileceği belirtiliyor.

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1980'de Rocky Balboa'yı canlandıran Sylvester Stallone'nin koşarak çıktığı merdivenler, büyük üne kavuşmuş ve Philedelphia'da Rocky'nin heykeli dikilmişti.

Tüm zamanların gişe rekoru

Bu arada Batman'in azılı düşmanı Joker'i (Arthur Fleck) Amerikalı oyuncu Joaquin Phoenix'in canlandırdığı film, Ekim'de gösterime giren filmler arasında en fazla gişe hasılatı yapan yapım oldu. (BBC Türkçe)

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Anahtar Kelimeler:
Joker Joker filmi Joker Stairs Joker merdivenleri Joaquin Phoenix

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
joker,betman,robin bunlar üst akılın özellikle seçtiği karakterlerdir.konuyu biraz araştıranlar gerçeği görecekler
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