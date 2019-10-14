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Joker zirveyi sevdi (ABD Box Office rakamları)

basak.deniz basak.deniz
SİNEMA TV  | 14.10.2019 13:35 | Son Güncelleme

ABD Box Office listesinin zirvesi bu hafta da değişmedi. İddialı filmlere rağmen Todd Phillips'in yönettiği, başrolünü Joaquin Phoenix’in üstlendiği Joker liderliği bırakmadı. İddialı yapımların zirve mücadelesi verdiği 11-13 Ekim 2019 ABD Box Office rakamları...

Son günlerin en popüler filmi Joker, 55 milyon dolarlık hafta sonu hasılatıyla ABD Box Office listesinin zirvesinden ayrılmadı. Joaquin Phoenix’in muhteşem performansıyla ödül sezonunun favorilerinden olan Joker, gişe listelerindeki iddiasını bir süre daha sürdürecek gibi görünüyor. ABD'de 192 milyon 728 bin dolara hasılat elde eden Joker dünya genelinde 543 milyon doları geçerek DC'nin yüksek bütçeli birçok filmini geride bırakacağının sinyallerini verdi.

Listenin ikinci sırasında; seslendirme kadrosunda Charlize Theron, Oscar Isaac, Chloë Grace Moretz gibi yıldız isimler barındıran Addams Ailesi yer aldı. 30.3 milyon dolar hasılat elde eden animasyon yapımı, 20.5 milyon dolarlık hasılatıyla Will Smith’li İkizler Projesi (Gemini Man) takip etti.

6.2 milyon dolarlık hasılatıyla Yeti Efsanesi (Abominable) listenin dördüncü sırasında yer buldu. Listenin beşinci sırasında 4.9 milyon dolar’la dönem filmi Downton Abbey, altıncı sırada 3.9 milyon dolarla tartışmalı bir diğer film Hustlers, yedinci sırada 3.3 milyon dolarla Judy filmleri yer aldı. 3.2 milyon dolar hasılat elde eden It Chapter Two sekizinci sırada kalırken, 3.1 milyon dolar elde eden Jexi dokuz, 1.9 milyon dolar hasılat elde eden Ad Astra onuncu sırada yer aldı.

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Anahtar Kelimeler:
ABD box office vizyondaki filmler Joker filmi

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