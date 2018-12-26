Jokeyler 1 Ocak tarihinden itibaren at binmeme kararı aldı

Türkiye’nin en önemli jokeylerinin imzasıyla yayınlanan bildiriye göre, 1 Ocak’tan itibaren grev kararı alan jokeyler 20 Aralık’ta Resmi Gazete’de yayınlanan kararın geri alınmaması halinde at binmeyeceklerini açıkladı.

Yeni yönetmeliğe göre kazançları önemli ölçüde azalacak olan jokeylerin, kazanım paylarının tabelanın tüm dereceleri için yüzde 10'dan birincilikte yüzde 10, ikincilikte yüzde 7, üçüncülükte – dördüncülükte ve ikramiye varsa beşincilikte yüzde 5 olarak düzenlenmesine karar verilmişti.

Türkiye'nin önde gelen jokeyleri Halis Karataş, Selim Kaya, Ahmet Çelik, Özcan Yıldırım ve Gökhan Kocakaya'nın da bu karara uyacak isimler arasında olması dikkatleri çekti.

İşte Jokeylerin yaptığı o açıklama…

Yarış kamuoyunun bildiği üzere; 20 Aralık 2018 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanan At Yarışları Yönetmeliği ile Jokey Montlarında ciddi bir indirime gidilmiştir. Bu gelişme Türkiye'de at binen biz jokeyler tarafından büyük bir şok ve şaşkınlıkla karşılanmıştır!

Yaşanan bu gelişmenin akabinde, yapılan bu değişikliğin gerekçelerini öğrenmek, konunun muhatabı olan jokeylerin düşüncelerini aktarmak ve meslektaşlarımızı ilgilendiren bazı konularda yardım talep etmek amacıyla Dernek Başkanımız Ertul Cankılıç vasıtasıyla Türkiye Jokey Kulübü Başkanlığına ve diğer ilgili mercilere görüşme talebinde bulunulmuş, ancak maalesef bu talebimiz kabul görmemiştir.