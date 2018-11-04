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Jordan Theodore'dan şoke eden G.Saray paylaşımı!

BASKETBOL HABERLERİ  | 04.11.2018 22:53 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın transfer hedefleri arasında gösterilen ABD'li basketcolcu Jordan Theodore, taraftarın ilgisine flaş bir cevap verdi. Jordan Theodore, "Karımın maaşını ödemeyen bir kulübe neden gideyim?" açıklamasını yaptı.

Jordan Theodore'dan şoke eden G.Saray paylaşımı!

Kötü bir sezon başlangıcı yapan Galatasaray’ın transfer hedefindeki isimlerden biri olarak gösterilen eski Banvit ve Milano oyuncusu Jordan Theodore’dan flaş bir açıklama geldi.

Theodore sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Galatasaray taraftarları, Galatasaray'a gelmem konusunda bana mesaj atıyor. Bana gösterilen sevgi için teşekkür ederim ama Avrupa şampiyonu olduktan sonra hala karımın maaşını ödemeyen bir kulübe neden gideyim?" ifadelerini kullandı.

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Geçtiğimiz sezon EuroCup’ta şampiyon olan Galatasaray Kadın Basketbol Takımı’nda oynayan Tuğba Taşçı ile evli olan Theodore, Galatasaray’ın eşinin maaşını vermediğini söyleyerek tepki gösterdi.

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Anahtar Kelimeler:
Jordan Theodore Tuğba Taşçı

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