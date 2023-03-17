Jorge Jesus, 35 yıllık teknik direktörlük kariyerinde bir ilki yaşadı! Fenerbahçe'ye denk geldi...

UEFA Avrupa Ligi'nde Son 16 Turu heyecanı, oynanan karşılaşmalarla birlikte sona erdi. B Grubu'nu liderlik koltuğunda tamamlayan ve direkt olarak son 16'ya yükselen Fenerbahçe, La Liga ekibi Sevilla ile eşleşmişti. İspanya'da oynanan ilk maçtan 2-0'lık mağlubiyetle ayrılan sarı - lacivertliler, Kadıköy'deki rövanşı 1-0'lık üstünlükle tamamlamasına rağmen toplam skoru eşitleyemedi ve organizasyona veda etti.

KARİYERİNDE BİR İLK

İki maçta da birçok gol pozisyonuna giren ancak ağları sadece 1 kez sarsabilen Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, 35 yıllık kariyerinde bir ilki yaşadı.

Portekizli çalıştırıcı, Sevilla maçıyla birlikte ilk kez UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turunu geçemedi.

DAHA ÖNCE 5 KEZ TURLAMIŞTI

Daha önce görev yaptığı takımlarla son 16 turunda 5 defa boy gösteren Jesus, her kulüpte çeyrek finale yükselmeyi başarmıştı.

İŞTE JESUS'UN SON 16 TABLOSU

2009-10 Benfica-Marsilya (Benfica turladı)

2010-11 Benfica-PSG (Benfica turladı)

2012-13 Benfica-Bordeaux (Benfica turladı)

2013-14 Benfica-Tottenham (Benfica turladı)

2017-18 Sporting - V. Plzen (Sporting turladı)

