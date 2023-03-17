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Jorge Jesus, 35 yıllık teknik direktörlük kariyerinde bir ilki yaşadı! Fenerbahçe'ye denk geldi...

17.03.2023 07:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda Sevilla ile eşleşmişti. İspanya'da oynanan ilk maçı 2-0 kaybeden sarı - lacivertliler, Kadıköy'deki rövanş müsabakasından 1-0'lık galibiyetle ayrılmasına rağmen toplam skorda eşitliği yakalayamayınca organizasyona veda etmişti. İki karşılaşmada da birçok gol pozisyonuna giren ancak değerlendiremeyen Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, 35 yıllık kariyerinde bir ilki yaşamış oldu.

Jorge Jesus, 35 yıllık teknik direktörlük kariyerinde bir ilki yaşadı! Fenerbahçe'ye denk geldi...

UEFA Avrupa Ligi'nde Son 16 Turu heyecanı, oynanan karşılaşmalarla birlikte sona erdi. B Grubu'nu liderlik koltuğunda tamamlayan ve direkt olarak son 16'ya yükselen Fenerbahçe, La Liga ekibi Sevilla ile eşleşmişti. İspanya'da oynanan ilk maçtan 2-0'lık mağlubiyetle ayrılan sarı - lacivertliler, Kadıköy'deki rövanşı 1-0'lık üstünlükle tamamlamasına rağmen toplam skoru eşitleyemedi ve organizasyona veda etti.

KARİYERİNDE BİR İLK

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İki maçta da birçok gol pozisyonuna giren ancak ağları sadece 1 kez sarsabilen Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, 35 yıllık kariyerinde bir ilki yaşadı.

Portekizli çalıştırıcı, Sevilla maçıyla birlikte ilk kez UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turunu geçemedi.

DAHA ÖNCE 5 KEZ TURLAMIŞTI

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Daha önce görev yaptığı takımlarla son 16 turunda 5 defa boy gösteren Jesus, her kulüpte çeyrek finale yükselmeyi başarmıştı.

İŞTE JESUS'UN SON 16 TABLOSU

AA-20230316-30590199-30590197-FENERBAHCE_SEVILLA (Large)

2009-10 Benfica-Marsilya (Benfica turladı)
2010-11 Benfica-PSG (Benfica turladı)
2012-13 Benfica-Bordeaux (Benfica turladı)
2013-14 Benfica-Tottenham (Benfica turladı)
2017-18 Sporting - V. Plzen (Sporting turladı)

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