Jorge Jesus, 35 yıllık teknik direktörlük kariyerinde bir ilki yaşadı! Fenerbahçe'ye denk geldi...

UEFA Avrupa Ligi'nde Son 16 Turu heyecanı, oynanan karşılaşmalarla birlikte sona erdi. B Grubu'nu liderlik koltuğunda tamamlayan ve direkt olarak son 16'ya yükselen Fenerbahçe, La Liga ekibi Sevilla ile eşleşmişti. İspanya'da oynanan ilk maçtan 2-0'lık mağlubiyetle ayrılan sarı - lacivertliler, Kadıköy'deki rövanşı 1-0'lık üstünlükle tamamlamasına rağmen toplam skoru eşitleyemedi ve organizasyona veda etti.
İki maçta da birçok gol pozisyonuna giren ancak ağları sadece 1 kez sarsabilen Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, 35 yıllık kariyerinde bir ilki yaşadı.
Portekizli çalıştırıcı, Sevilla maçıyla birlikte ilk kez UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turunu geçemedi.
Daha önce görev yaptığı takımlarla son 16 turunda 5 defa boy gösteren Jesus, her kulüpte çeyrek finale yükselmeyi başarmıştı.
2009-10 Benfica-Marsilya (Benfica turladı)
2010-11 Benfica-PSG (Benfica turladı)
2012-13 Benfica-Bordeaux (Benfica turladı)
2013-14 Benfica-Tottenham (Benfica turladı)
2017-18 Sporting - V. Plzen (Sporting turladı)