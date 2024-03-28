Jorge Jesus Fenerbahçe'deyken listesine yazmış! Arap basını duyurdu: Icardi'nin yeni takımı Al-Hilal

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi attığı gollerle taraftarın sevgili olurken, transferiyle dünya çapında bir yankı uyandırmıştı.

Golcü oyuncu, geçtiğimiz sezon 24 Süper Lig maçında attığı 22 gol ve yaptığı 7 asist ile şampiyonluğun mimarlarından olmuştu.

Yaşadığı sakatlıklardan sonrası bir süre formadan uzak kalan Arjantinli bu sezon ise tüm kulvarlarda takımı ile toplamda 38 maça çıkan Icardi, 23 gol atarken 11 de asist yapmayı başardı.

YENİ ADRESİNİ DUYURDULAR!

Günden güne Sarı-Kırmızılı taraftarlar ile olan bağını güçlendiren Icardi, gösterdiği bu performans ile dev kulüplerin de dikkatini çekmeyi başarırken,yıldız isim için sürpriz bir takım devrede.

FENERBAHÇE'DEYKEN GÖZÜNE KESTİRDİ

Arabistan basınında çıkan haberlere göre, Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Jorge Jesus'un çalıştırdığı Al-Hilal, Icardi'yi radarına aldı. Jesus'un Fenerbahçe'nin başındayken de oldukça beğendiği Icardi için yönetime talimat verdi.

YÖNETİM SICAK BAKMIYOR

Sarı-kırmızılı yönetimin ise yıldız futbolcu Mauro Icardi'nin takımdan ayrılığına sıcak bakmadığı ifade edildi.





