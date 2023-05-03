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Jorge Jesus, Fenerbahçe taraftarlarına müjdeyi verdi! Enner Valencia...

03.05.2023 20:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçında Demir Grup Sivasspor ile karşı karşıya gelen Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jorge Jesus, sarı - lacivertli taraftarların merak ettiği soruyu cevapladı. Son haftalarda birçok futbolcusu sakatlanan Fenerbahçe'de ligde oynanan Sivasspor maçında ambulansla hastaneye kaldırılan Enner Valencia'nın son durumunu Portekizli çalıştırıcı açıkladı. İşte detaylar...

Jorge Jesus, Fenerbahçe taraftarlarına müjdeyi verdi! Enner Valencia...

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçında Demir Grup Sivasspor deplasmanına çıktı. Sarı - lacivertlilerin teknik direktörü Jorge Jesus, Süper Lig'in 32. haftasında oynanan Sivasspor maçında sakatlanan ve ambulansla hastaneye kaldırılan Enner Valencia'nın son durumunu açıkladı.

Tomografisi temiz çıkan ve takımla birlikte İstanbul'a dönen Ekvadorlu golcü için Jorge Jesus'tan açıklama geldi.

İşte Portekizli çalıştırıcının sözleri;

"İŞİMİZİ YAPMAK İSTİYORUZ"

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"Sakatların dönmesi her zaman iyidir. Teknik direktör için daha fazla opsiyon anlamına gelir. Bazı oyuncularımız geri döndü ama 11'de başlamayacaklar. Belki sonradan oynayabilirler. İşimizi yapmak istiyoruz. 4-5 sakatın iyileşmesi güzel."

"VALENCIA, LİG MAÇINDA HAZIR OLACAK"

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"İsmail dışında sakat oyuncumuz yok. Ciddi bir durumu yok. 4-5 gün içinde geri dönecek. Enner Valencia bir sonraki lig maçında hazır olacak."

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