Jorge Jesus geri mi dönecek? Al Hilal'de kalıp kalmayacağını ilk kez bu kadar net açıkladı...

Önümüzdeki sezon Al Hilal'de kalıp kalmayacağı merak konusu olan Jorge Jesus'tan flaş açıklamalar geldi.

"PORTEKİZ'E DÖNME İHTİMALİM YOK"

Ülkesine geri dönmeyeceğini açıklayan Jorge Jesus, "Geri dönme ihtimalim yok. Al Hilal'de kalmayabilirim ama Portekiz'e dönme ihtimalim yok. Birkaç yıl daha Portekiz'den uzak kalmaya hazırım." dedi.

"BÜYÜK TAKIMLARDA SADECE EN İYİLER BURAYA GELMELİ"

Suudi Arabistan futbolunu öven Jorge Jesus, "Buraya daha fazla Portekizli oyuncunun geleceğini düşünüyorum. En iyiler gelmeli, özellikle büyük takımlarda sadece en iyiler buraya gelmeli." açıklamasında bulundu.





