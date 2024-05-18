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Jorge Jesus geri mi dönecek? Al Hilal'de kalıp kalmayacağını ilk kez bu kadar net açıkladı...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
18.05.2024 17:49
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Suudi Arabistan ekibi Al Hilal ile şampiyon olan Jorge Jesus geleceğine ilişkin açıklamalarda bulundu. Portekizli çalıştırıcı kariyeriyle ilgili net ifadeler kullandı.

Jorge Jesus geri mi dönecek? Al Hilal'de kalıp kalmayacağını ilk kez bu kadar net açıkladı...

Önümüzdeki sezon Al Hilal'de kalıp kalmayacağı merak konusu olan Jorge Jesus'tan flaş açıklamalar geldi.

"PORTEKİZ'E DÖNME İHTİMALİM YOK"

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Ülkesine geri dönmeyeceğini açıklayan Jorge Jesus, "Geri dönme ihtimalim yok. Al Hilal'de kalmayabilirim ama Portekiz'e dönme ihtimalim yok. Birkaç yıl daha Portekiz'den uzak kalmaya hazırım." dedi.

"BÜYÜK TAKIMLARDA SADECE EN İYİLER BURAYA GELMELİ"

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Suudi Arabistan futbolunu öven Jorge Jesus, "Buraya daha fazla Portekizli oyuncunun geleceğini düşünüyorum. En iyiler gelmeli, özellikle büyük takımlarda sadece en iyiler buraya gelmeli." açıklamasında bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Al Hilal Jorge Jesus
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