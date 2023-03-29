Jorge Jesus için ortaya bir iddia daha atıldı! Brezilya Milli Takımı için lobi mi yapıyor?

Fenerbahçe'nin sezon başında takımın başına getirdiği ve Sarı-Lacivertli ekipte oldukça başarılı bir grafik çizen Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus'un sözleşmesi sezonun tamamlanmasıyla birlikte sona ererken, tecrübeli hoca için ayrılık iddialarının ardı arkası kesilmiyor. Brezilya Milli Takımı'nın başına geçeceği konuşulan Jorge Jesus hakkında flaş bir iddia daha ortaya atıldı.

LOBİ YAPIYOR İDDİASI

Brezilya Futbol Federasyonu, Portekizli teknik adam Jorge Jesus için kararını verdi. Brezilyalı yetkililer, Jorge Jesus'un takımın başına geçmesi için lobi yaptığını ifade eden yetkililer, Jesus'u takımın başına geçirme fikrinden tamamen vazgeçti.

İBRE ANCELOTTI'YE DÖNDÜ

Jorge Jesus'un bu hareketinin ardından Ancelotti'ye yönelen Brezilyalı yetkililer, sezon sonunda tecrübeli adamla masaya oturarak anlaşma zemini arayacak. Jesus'un ise Fenerbahçe'de devam edip etmeyeceği henüz bilinmiyor...



