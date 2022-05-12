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Jorge Jesus ile anlaşma tamam! Yıllık maaşını duyan, işi gücü bırakıp teknik direktör olur...

12.05.2022 09:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe, teknik direktörlük koltuğuna oturtmaya hazırlandığı Jorge Jesus ve ekibine ödenecek ücret belli oldu. Başkan Ali Koç'un çok istediği tecrübeli teknik adamla anlaşma artık an meselesi. Son olarak çalıştığı Benfica kulübündeki maaşı 8 milyon Euro olan Jesus, 10 milyon Euro talebinden yardımcılarıyla birlikte toplamda 7 milyon Euro seviyesine düştü ancak 30 milyon Euro transfer bütçesi istediğini vurguladı.

Jorge Jesus ile anlaşma tamam! Yıllık maaşını duyan, işi gücü bırakıp teknik direktör olur...

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Jorge Jesus ile ikinci kez yüz yüze görüşmesini de gerçekleştirdi. Olumlu geçen buluşmanın ardından Portekizli çalıştırıcının, 30 milyon Euro transfer bütçesi istediği öğrenildi. Resmi olarak imzalar atılmadı ama 67 yaşındaki hocanın ekibi Fenerbahçe'yi takibe aldı ve dersini çalışmaya başladı.

İşte 26 Nisan'daki ilk görüşmenin ardından bugüne tek tek yaşananlar:

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Jorge Jesus ile ilk görüşmeyi yapmak için nisan ayının sonunda Portekiz'e uçtu. Portekiz Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa'nın da katıldığı yemekte tecrübeli teknik adama net 5 milyon Euro teklif edildi.

Jorge Jesus o görüşmede yardımcılarıyla birlikte toplamda 10 milyon Euro istedi. Aradaki fark 5 milyon Euro'ydu. Ali Koç, projelerini ve takımla ilgili dosyasını sunarak bir sonraki görüşme için söz aldı.

MAAŞ 7 MİLYON, TRANSFER BÜTÇESİ 30!

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Jesus, Brezilya'ya tatile gitti… Burada yaptığı açıklamalarda Fenerbahçe'den teklif aldığını ve olumlu baktığını dile getirdi. 10 Mayıs'ta Ali Koç ile Jorge Jesus arasındaki ikinci yüz yüze görüşme gerçekleşti. Koç, 5 milyon Euro olan teklifini 6 milyon Euro'ya yükseltti.

Son olarak çalıştığı Benfica kulübündeki maaşı 8 milyon Euro olan Jesus, 10 milyon Euro talebinden yardımcılarıyla birlikte toplamda 7 milyon Euro seviyesine düştü ancak 30 milyon Euro transfer bütçesi istediğini vurguladı.

OYUNCU ARAYIŞLARI BAŞLADI

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Şampiyonlar Ligi'ne çok önem veren ve bu nedenle Fenerbahçe'nin lig ikinciliğini garantilemesini bekleyen Portekizli çalıştırıcının scout ekibi, özellikle Brezilya ve Arjantin'den yetenekli oyuncu arayışlarına başladı.

KARAGÜMRÜK SONRASI İSTANBUL!

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Fenerbahçe'nin Karagümrük maçında alacağı sonuç Jesus'un transferi için önemli. Bu karşılaşma sonrası Konyaspor ile aradaki puan farkı korunursa, Jesus'un transferi için bir engel kalmayacak. Portekizli hocanın avukatı ve menajerinin İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Burada son detaylar netleştirilecek ve imza tarihi resmi olarak açıklanacak.


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Anahtar Kelimeler:
Ali Koç Fenerbahçe Futbol Kulübü
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