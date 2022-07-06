SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Jorge Jesus ilk Galatasaray derbisini kaybetti! Fenerbahçe 1-0 geriye düştü

Jorge Jesus ilk Galatasaray derbisini kaybetti! Fenerbahçe 1-0 geriye düştü

06.07.2022 07:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe ve Galatasaray'a müjde Real Betis'ten geldi. Yeni sezon için 30 yaşındaki William Carvalho kamp kadrosuna dahil edilmedi. Sarı-kırmızılı yöneticiler, ön libero William Carvalho için bugün İspanya'ya giderek Real Betis ile görüşecek. Prensipte anlaşılan William Carvalho için Real Betis ile de anlaşılarak Fenerbahçe'ye transfer çalımı atılacak.

Jorge Jesus ilk Galatasaray derbisini kaybetti! Fenerbahçe 1-0 geriye düştü
William Carvalho

William Carvalho

POR Portekiz
Yaş: 30 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Real Betis
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Galatasaray yapacağı takviyeler için yoğun temasta bulunuyor. İlk olarak orta sahayı güçlendirmek isteyen sarı kırmızılılar, bu hafta ön libero William Carvalho ve 10 numara Joao Pedro transferlerini sonuçlandırmayı hedefliyor.

ADA'DAN DA iSTEYEN VAR

460593

William Carvalho'nun transferi için Galatasaray'da idareciler bugün İspanya'ya gidecek. Sarı kırmızılılar, Fenerbahçe'nin yanı sıra bir Premier Lig ekibinin de istediği orta saha oyuncusunu elinden kaçırmak istemiyor. Yöneticiler oyuncu için Real Betis'le masaya oturacak.

KAMP KADROSUNDA YOK

william-carvalho_3974

Avusturya'da kampa girecek olan İspanyol ekip, William Carvalho'yu kamp kadrosuna dahil etmeyeceğini açıkladı.

Bununla birlikte Carvalho'nun İstanbul'un hangi yakasında olacağı taraftarları heyecanlandırırken, Galatasaray'ın yıldız oyuncuyla her konuda anlaştığı iddia edildi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sörloth yeniden Türkiye'de!Sörloth yeniden Türkiye'de!
Dünya futbolu karışacak! Ronaldo ve Messi aynı takıma...Dünya futbolu karışacak! Ronaldo ve Messi aynı takıma...
Süper Lig'de fikstür ve derbi tarihleri belli oldu!Süper Lig'de fikstür ve derbi tarihleri belli oldu!
Anahtar Kelimeler:
transfer fenerbahçe galatasaray son dakika haberleri william carvalho
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Fiyatı altüst oldu! Çakılıyor...

Fiyatı altüst oldu! Çakılıyor...

Türk-İş Başkanı Atalay canlı yayında maaşını açıkladı

Türk-İş Başkanı Atalay canlı yayında maaşını açıkladı

187 golün kaydedildiği iki maçta skordan çok o detay şaşırttı!

187 golün kaydedildiği iki maçta skordan çok o detay şaşırttı!

Emre Mor şoku! 63'te oyuna girdi ve...

Emre Mor şoku! 63'te oyuna girdi ve...

Fenerbahçe'ye Jorge Jesus büyüsü!

Fenerbahçe'ye Jorge Jesus büyüsü!

Galatasaray'da kadro dışı krizi!

Galatasaray'da kadro dışı krizi!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Damada kucak dansı yapmaya başlayınca...

Damada kucak dansı yapmaya başlayınca...

Vizyon tarihi kesinleşti! Gözler o tarihe çevrildi

Vizyon tarihi kesinleşti! Gözler o tarihe çevrildi

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Dünyanın yarısından çoğu bu inanılmaz hatayı yapıyor!

Dünyanın yarısından çoğu bu inanılmaz hatayı yapıyor!

Erotik partilerde çalışıyordu! Darağacından kafesli yataklara...

Erotik partilerde çalışıyordu! Darağacından kafesli yataklara...

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.