Jorge Jesus ilk Galatasaray derbisini kaybetti! Fenerbahçe 1-0 geriye düştü

Galatasaray yapacağı takviyeler için yoğun temasta bulunuyor. İlk olarak orta sahayı güçlendirmek isteyen sarı kırmızılılar, bu hafta ön libero William Carvalho ve 10 numara Joao Pedro transferlerini sonuçlandırmayı hedefliyor.

ADA'DAN DA iSTEYEN VAR

William Carvalho'nun transferi için Galatasaray'da idareciler bugün İspanya'ya gidecek. Sarı kırmızılılar, Fenerbahçe'nin yanı sıra bir Premier Lig ekibinin de istediği orta saha oyuncusunu elinden kaçırmak istemiyor. Yöneticiler oyuncu için Real Betis'le masaya oturacak.

KAMP KADROSUNDA YOK

Avusturya'da kampa girecek olan İspanyol ekip, William Carvalho'yu kamp kadrosuna dahil etmeyeceğini açıkladı.

Bununla birlikte Carvalho'nun İstanbul'un hangi yakasında olacağı taraftarları heyecanlandırırken, Galatasaray'ın yıldız oyuncuyla her konuda anlaştığı iddia edildi.



