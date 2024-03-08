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Jorge Jesus kazanarak futbol tarihine geçti! Dünya rekorunun ortağı olmayı başardı...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
08.03.2024 19:18
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Jorge Jesus yönetimindeki Al-Hilal, Al-Riyadh'ı mağlup ederek The New Saints'in 27 maçlık dünya futbol tarihindeki en uzun galibiyet serisi rekorunu egale etti.

Jorge Jesus kazanarak futbol tarihine geçti! Dünya rekorunun ortağı olmayı başardı...

Jorge Jesus yönetimindeki Al Hilal Suudi Arabistan'da tarih yazıyor. Portekizli teknik adam takımının başında çıktığı son 27 maçta 27 galibiyet alarak inanılması güç bir istatistiğin sahibi oldu.

56 RESMİ MAÇTA DA GOL ATTILAR

Al Hilal, Jorge Jesus yönetiminde çıktığı 56 resmi maçın tamamında gol attı. Bu sezon bütün derbileri kazanan Al Hilal, 12 puan farkla liderlik koltuğunda oturuyor.

DÜNYA REKORUNU EGALE ETTİ

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Al Hilal’de 27 maçlık galibiyet serisi olan Jorge Jesus dünya rekorunu egale etti. 1 maç daha kazanmaları halinde rekor Al Hilal'de olacak.

En uzun galibiyet serileri:

1- 27 Maç (2024) Al Hilal
2- 27 Maç (2017) The New Saints
3- 26 Maç (1972) Ajax
4- 25 Maç (1995) Ajax

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