Jorge Jesus Fenerbahçe Spor Kulübü'nün en gülü teknik direktör adayı. Sarı lacivertli kulübün konuya ilişkin açıklamada bulunması an meselesi. Futbolseverler basında yer alan haberler sonrası, Jorge Jesus kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Jorge Jesus Fenerbahçe'de teknik direktör mü olacak? Hangi takımları çalıştırdı? soru ve konu başlıklarını internette araştırıyor. İşte deneyimli teknik direktörün hayatı ve biyografisi...
Jorge Jesus 24 Temmuz 1954 tarihinde Portekiz2in Amadora şehrinde dünyaya geldi.
Tam adı Jorge Fernando Pinheiro de Jesus olan teknik direktör Jorge Jesus, eski bir futbolcudur.
Jorge Jesus'un altyapı kariyeri:
1969-1971 Estrela Amadora
1971-1973 Sporting CP
Jorge Jesus'un profesyonel kariyeri:
1973-1976 Sporting CP
1973-1974 → Peniche (kiralık)
1974-1975 → Olhanense (kiralık)
1976-1977 Belenenses
1977-1978 Riopele
1978-1979 Juventude Évora
1979-1980 União Leiria
1980-1983 Vitória Setúbal
1983-1985 Farense
1985-1987 Estrela Amadora
1987-1988 Benfica Castelo Branco
1988-1989 Almancilense
Portekiz futbolunun en değerli hocalardan biri olan Jorge Jesus'un Fenerbahçe'nin başına geçeceği öngörülüyor.
Basında yer alan haberlerde Fenerbahçe'nin portekizli teknik direktör için Brezilya kulüplerinden çok daha istekli davrandığını ve bunun usta hocayı etkilediği vurgulandı.
Jorge Jesus'un Brezilya tatilinden sonra dönüşte yaptığı açıklamalar da Fenerbahçe'yi işaret ediyor.
Jorge Jesud'un çalıştırdığı takımlar:
1989-1993 Amora
1993-1996 Felgueiras
1997-1999 Felgueiras
1998 União Madeira
1998-2000 Estrela Amadora
2000-2002 Vitória Setúbal
2002-2003 Estrela Amadora
2003-2004 Vitória Guimarães
2005 Moreirense
2005-2006 União Leiria
2006-2008 Belenenses
2008-2009 Braga
2009-2015 Benfica
2015-2018 Sporting CP
2018-2019 El Hilal
2019-2020 Flamengo
2020-2021 Benfica
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