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'Jorge Jesus, sen misin?' Arjantin - Suudi Arabistan maçındaki ofsayt taktiği, akıllara Fenerbahçe'nin teknik direktörünü getirdi!

22.11.2022 14:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

FIFA Dünya Kupası fırtına gibi başladı. Katar'da düzenlenen turnuvanın favorileri arasında yer alan Arjantin ile Suudi Arabistan, C Grubu'nun ilk maçında karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk yarısı, Arjantin'in 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı ancak 45 dakikaya Suudi Arabistan'ın ofsayt taktiği damgasını vurdu. Karşılaşmayı takip eden Fenerbahçeli taraftarlar ise teknik direktörleri Jorge Jesus'un taktiğini gündeme getirdi.

'Jorge Jesus, sen misin?' Arjantin - Suudi Arabistan maçındaki ofsayt taktiği, akıllara Fenerbahçe'nin teknik direktörünü getirdi!

Dört yıldır beklenen FIFA Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. Katar'ın ev sahipliği yaptığı turnuvanın üçüncü gününde Arjantin ile Suudi Arabistan'ı karşı karşıya getiren maç beklendiği gibi çok hızlı başladı. Müsabakanın ilk yarısı Arjantin'in 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlanırken, Suudi Arabistan'ın futbolu çok konuşuldu.

Arjantin, Lionel Messi'nin 9. dakikada attığı penaltı golüyle soyunma odasına 1-0 önde girdi.

OFSAYT TAKTİĞİ

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Tangocuların 45 dakikadaki performansının yanı sıra Suudi Arabistan'ın ofsayt taktiği, maça damgasını vurdu.

TAM 7 KEZ TUZAĞA ÇEKTİLER

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Suudi Arabistan, bir önceki Dünya Kupası'nda (2018) toplam 6 kez ofsayta düşen Arjantin, ilk yarıda tam 7 kez ofsayta düşürdü.

'JORGE JESUS, SEN MİSİN?'

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Bu istatistik sonrasında karşılaşmayı takip eden Fenerbahçeli taraftarlar, bu sezon 'ofsayt taktiği' ile dikkat çeken teknik direktörleri Jorge Jesus ile ilgili birçok paylaşım yaptı.

Sarı - lacivertli taraftarlar, "Suudi Arabistan'ın başında Jorge Jesus mu var?" şeklinde yorumlarda bulundular.

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Arjantin Suudi Arabistan Jorge Jesus dünya kupası fenerbahçe

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