Jorge Jesus'tan Arda Güler sorusuna çok konuşulacak cevap! 'Neden 87'de oyuna girdi?'

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda konuk olduğu İspanya'nın Sevilla takımına 2-0 yenilen Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jorge Jesus, istedikleri sonucu alamadıklarını söyledi. Maçın ardından basın toplantısında konuşan Jesus, "Bu, maç öncesi düşündüğümüz bir skor değil ama hala umudumuz var." dedi.

Portekizli teknik adam, "Maçtan önce kafamızdaki skor değil. Ancak skor da yanıltıcı. İlk yarıda çok kaliteli bir futbol oynadık ama girdiğimiz pozisyonları değerlendiremedik. Avrupa maçlarında bu kadar çok pozisyona girip atamazsanız, böyle bir sonuç doğal olur. Rakipte tecrübeli bir takım. Doğru anları bekleyip, girdikleri iki pozisyonu değerlenirdiler." ifadelerini kullandı.

"KENDİ EVİMİZDE DAHA FARKLI OLACAK"

"Şu bir gerçek ki 2-0 rövanşta bizi rahat oynatacak bir skor değil." diyen Jesus, "Hala umudumuz var. Kendi evimizde daha farklı olacaktır, orada golleri erken bulursak turu geçebiliriz." şeklinde konuştu.

ARDA GÜLER CEVABI

Basın mensuplarından Arda Güler'in oyuna 87. dakikada girmesiyle alakalı soruya yanıt veren Jesus, "Arda Güler son bölümde girdi oyuna. Çok fazla dakika kalmamıştı. Bu şekilde gelişmesi gerekti. Negatif veya pozitif özel bir durum olmadı. Diğer bütün oyuncular gibi kendi oyununu oynadı." dedi.

"UMUDUMUZ VAR"

Fenerbahçe Teknik Direktörü, "Sevilla'nın bu turnuvadaki tarihi tartışılamaz. 6 kez bu kupayı kazandı. Biri duran top sonrası konsantrasyon eksikliğinden, diğeri de seken toptan 2 gol yedik. Rövanş maçı öncesi umudumuz var." diyerek sözlerini tamamladı.

