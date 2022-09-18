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Jorge Jesus'tan Beşiktaş'a mesaj var!

18.09.2022 22:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Alanyaspor galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

Jorge Jesus'tan Beşiktaş'a mesaj var!

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Jorge Jesus, "Takımım her maç daha güçlü bir görüntü sergiliyor. Her maç hocalarının istedikleri fikirleri daha iyi uyguluyor. Bu da oynadığımız maçları kolaylaştırıyor hem ofansif hem defansif anlamda." dedi.

Jesus, "Eğer sezon bittiğinde Fenerbahçe şampiyon olursa, sezon içindeki bu istatistiklerin bir anlamı olur. Ama bu istatistikler elbette iyi bir gösterge. Fenerbahçe için oynadığı rakibin kim olduğunun bir önemi yok. Beşiktaş'a saygı duyuyoruz ancak oynadığımız her maçta kendi fikirlerimizi uygulamaya çalışıyoruz" diye konuştu.

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