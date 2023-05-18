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Jorge Jesus'tan ilginç açıklama! ''Ne zaman başardı?''

18.05.2023 23:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'in 34'üncü haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Trabzonspor'u 3-1 mağlup etti. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, maçın ardından açıklamalar yaptı.

Jorge Jesus'tan ilginç açıklama! ''Ne zaman başardı?''

Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus, Trabzonspor maçının ardından açıklamalarda bulundu. İşte Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus'un açıklamaları...

"KALİTELİ OYNAYARAK KAZANDIK"

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"Galip gelmek önemliydi çünkü kuvvetli, bu ligin en güçlü takımlarından bir tanesi, son şampiyon bir rakip. İyi bir takıma karşı oynadık. Takımım iyi bir maç çıkardı. İlk 30 dakikada çok kaliteli bir oyun sergiledik. Teknik anlamda kaliteli goller attık. Özellikle 3. gole baktığınızda, takımın teknik kalitesini görüyorsunuz. Hedefimiz galip gelmekti, kaliteli oynayarak başardık."

"PSİKOLOJİK OLARAK GÜÇLÜYÜZ"

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"Giresun'da istediğimiz sonucu alamadık. Bu bizi üzdü. Moralimizi düşük tutmadık, inanmaya devam ettik. Bugünkü gibi oynadığımız müddetçe toparlanabileceğimizi biliyorduk. Psikolojik olarak güçlü olmak zorundasınız. Hafta boyunca özgüvenli bir şekilde çalışmayı sürdürdük."

"EN SON NE ZAMAN BAŞARDI?"

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"Matematiksel anlamda imkanımız olduğu sürece elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Bitime 3 hafta kaldı. Fenerbahçe bitime bu kadar az süre kala, 2 kupada şansını en son ne zaman sürdürdü bilmiyorum. Benim için önemli olan hala 2 yarışın içinde olmak. Henüz bir şey kazanmadık ama kazanabiliriz, inanmaya devam ediyoruz. Sonuna kadar gideceğiz. Çalışmaya devam edeceğiz."


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