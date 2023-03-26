Jorge Jesus'tan sözleşme açıklaması! ''Mukavelem sezon sonunda bitiyor''

Fenerbahçe ile 1 yıllık kontrat yapan ve sezon sonunda mukavelesi sona erecek Jorge Jesus'un yaptığı açıklamalar gündemi sarsmıştı. Kontratı bittikten sonra Brezilya'ya dönmek isteyen Portekizli ismin yerine kimin geleceği merak konusu olmuş durumda. Jorge Jesus, yeniden sözleşmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

"BENİM MUKAVELEM SEZON SONUNDA BİTİYOR"

"Benim mukavelem sezon sonunda bitiyor. Bilgim dışında pek çok haber yer alıyor” diyen Jesus, “Şu anda tek düşüncem, takımının başarısı. Önümüzde kazanılmayı bekleyen bir Beşiktaş derbisi var."

"HEDEFİMİZ ŞAMPİYONLUK"

"Ancak ben sezon başından bu yana asıl hedefimizin Süper Lig şampiyonluğu olduğunu söylüyorum. Bu hedeften şaşma yok. Beşiktaş derbisi ile başlayacak olan zorlu maratonda artık puan kayıplarına tahammülümüz yok”



