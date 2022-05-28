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Jorge Jesus'un Fenerbahçe'den alacağı ücret dudak uçuklattı

28.05.2022 14:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe, taraftarının büyük bir heyecanla beklediği Portekizli teknik adam Jorge Jesus'u açıklamak için artık geri sayıma geçti. Sarı-lacivertlilerin her konuda anlaşma sağladığı tecrübeli teknik adam önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelerek resmi sözleşmesi imzalayacak. Bu gelişmeler yaşanırken Jorge Jesus'un ne kadar para kazanacağı belli oldu. İşte detaylar...

Jorge Jesus'un Fenerbahçe'den alacağı ücret dudak uçuklattı

Yeni sezon öncesi teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, Jorge Jesus'da mutlu sona ulaştı. Portekizli teknik adam önümüzdeki günlerde İstanbul'da olacak. Fenerbahçeli taraftarların merakla beklediği anlaşma sonunda tamamlandı. Tecrübeli teknik adam transfer görüşmelerini yapmak için de yardımcılarına talimat verdi ve çalışmalara başladı.

KAZANACAĞI PARA DUDAK UÇUKLATTI

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Tarafların şu an el sıkışmadığı tek konunun ise sözleşmenin süresiyle ilgili olduğu öğrenildi. Ancak, bu konuda da iki tarafın çok kısa sürede anlaşması ve sözleşmenin imzalanması bekleniyor. Haber Global'den Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe ve Jesus, yıllık ücret konusunda da anlaştı. Jesus ve ekibinin toplam kazancı 7.5 milyon euroyu bulacak. Sözleşmede başarı bonuslarına da yer verilecek. Bu anlaşmanın imzalanmasının ardından Jorge Jesus, Türkiye'de en çok para kazanan teknik direktör olacak.


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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü
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