Jorge Jesus'un koltuğu sallanmaktan kırılmak üzere! Neymar, tecrübeli hocanın kovulmasını istiyor

Asya Şampiyonlar Ligi'ndeki beraberlikten sonra ligin zayıf ekiplerinden Damac FC'ye de puan kaybeden Jorge Jesus'un ayrılığına kesin gözüyle bakılıyor. Yapılan transfer harcamalarıyla dikkatleri üzerine çeken Al-Hilal'de üst üste alınan kötü sonuçlar bardağı taşırdı.

JORGE JESUS'A TARAFTARLARDAN PROTESTO

Al-Hilal ile 1 yıllık sözleşme imzalayan Jorge Jesus, Damac FC ile 1-1 berabere kalınan maçın ardından protestolara maruz kaldı. Sosyal medyada Jesus'un kovulması için anket başlatan Al-Hilal taraftarının öfkesi git gide artıyor.

NEYMAR İSTEMİYOR

Takımın en büyük yıldızı Neymar'ın da Jorge Jesus'tan memnun olmadığı ve yollanması gerektiğini söylediği iddia ediliyor.

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