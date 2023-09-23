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Jorge Jesus'un koltuğu sallanmaktan kırılmak üzere! Neymar, tecrübeli hocanın kovulmasını istiyor

23.09.2023 08:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Al-Hilal Teknik Direktörü Jorge Jesus'un takımdan gönderileceği öne sürüldü. Al-Hilal yönetiminin, Damac FC maçı sonrası toplandığı ve Jorge Jesus'u görevden alacağı öğrenilirken, takımın yıldızı Neymar'ın da Jorge Jesus'u istemediği ortaya çıktı.

Neymar

Neymar

BRE Brezilya
Yaş: 31 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Al Hilal
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Asya Şampiyonlar Ligi'ndeki beraberlikten sonra ligin zayıf ekiplerinden Damac FC'ye de puan kaybeden Jorge Jesus'un ayrılığına kesin gözüyle bakılıyor. Yapılan transfer harcamalarıyla dikkatleri üzerine çeken Al-Hilal'de üst üste alınan kötü sonuçlar bardağı taşırdı.

JORGE JESUS'A TARAFTARLARDAN PROTESTO

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Al-Hilal ile 1 yıllık sözleşme imzalayan Jorge Jesus, Damac FC ile 1-1 berabere kalınan maçın ardından protestolara maruz kaldı. Sosyal medyada Jesus'un kovulması için anket başlatan Al-Hilal taraftarının öfkesi git gide artıyor.

NEYMAR İSTEMİYOR

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Takımın en büyük yıldızı Neymar'ın da Jorge Jesus'tan memnun olmadığı ve yollanması gerektiğini söylediği iddia ediliyor.

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