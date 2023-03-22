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Jorge Mendes'e soruşturma başlatıldı! Türk oyuncular da var...

22.03.2023 09:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyanın en ünlü menajerlerinden biri olan Jorge Mendes'in soruşturma altına alındığı ve Mendes'in Türkiye'deki temsilcisi Ahmet Bulut'un da bundanetkileneceği iddia edildi.

Jorge Mendes'e soruşturma başlatıldı! Türk oyuncular da var...

Jorge Mendes'e kapsamlı bir soruşturma geliyor. Dünyanın en büyük oyuncularının menajerliği yapan Mendes'in Türkiye'deki temsilcisi Ahmet Bulut da bu soruşturma içine gireceği iddia edildi.

TRANSFERLERDE YOLSUZLUK YAPMAK, FİYATLARLA OYNAMAK

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Jorge Mendes'in suçlandığı konular, transferlerde yolsuzluk yapmak ve fiyatlarla oynamak. Soruşturma kapsamında Demirören döneminde Beşiktaş'a Ahmet Bulut tarafından getirilen 7 futbolcu ve teknik direktör de bulunuyor. "plazadeportiva.valenciaplaza.com" sitesinden alınıp AKŞAM'ın derlediği habere göre bu olay sosyal medyada bir hayli gündeme oturdu.

BÜYÜK İDDİALAR!

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Haberde yer alan detaylarda, Ahmet Bulut'un Mendes ile yaptığı ortaklıktan birkaç milyon euro kazandığı iddia edildi. Bu kazandığı paraları Mendes'in hesaplarına aktardığı ifade edilen Bulut'un ayrıca İsviçre, Lihtenştayn ve Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki banka hesaplarına 5.5 milyon eurodan fazla para yatırdığı iddia edildi.


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