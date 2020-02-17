'Jorge Mendes, Falcao'yu Atletico Madrid'e önerdi' iddiası

İspanyol radyosu Cadenaser'in haberine göre; Devre arasında acil forvet transferi yapmak için arayışta olan ve Edinson Cavani için uzun süre zemin yoklayan Atletico Madrid'e Radamel Falcao'nun önerildiği belirtildi.

Menajer Jorge Mendes'in acil durum planı çerçevesinde Atletico Madrid'e 34 yaşındaki Kolombiyalı yıldızı sunduğu ancak bonservis bedeli ödemek istenmemesinden dolayı transferin gerçekleşmediği öne sürüldü.

CARRASCO GİBİ TRANSFER KOLAYLIĞI BEKLEDİLER

Mendes'in Falcao önerisinin kabul edilmemesinin bir başka sebebinin de Kolombiyalı yıldızın aldığı yüksek maaş olduğu kaydedildi. Atletico Madrid'in Falcao transferine yoğunlaşmamasının sebebinin ise eski oyuncusu Carrasco'da yaşanan transfer kolaylığı olduğu iddia edildi.

CAVANI TRANSFERİ YATMIŞTI

Atletico Madrid bilindiği gibi forvet takviyesi için arayışta olduğu Ocak ayı içerisinde Cavani'yi kadrosuna katmaya çalışmış ancak oyuncuyla anlaşmalarına rağmen PSG'nin yüksek bonservis istemesi sebebiyle bu transferden vazgeçmişti. Atletico bunun üzerine acil durum planı olarak eski oyuncusu Belçikalı Yannick Carrasco'yu bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katıp bu sorunu çözebilmeyi seçmişti.

