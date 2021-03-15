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Jose Fonte: Cristiano Ronaldo'nun belki Lille'e gelmesini sağlarım

15.03.2021 14:19 | Son Güncelleme:
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Jose Fonte: Cristiano Ronaldo'nun belki Lille'e gelmesini sağlarım

Milli yıldızlarımız Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in de formasını giydiği Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'in Portekizli savunmacısı Jose Fonte, milli takımdan arkadaşı olan Juventus'un yıldızı Cristiano Ronaldo hakkında açıklamalarda bulunurken kendisini belki Lille'e gelmeye ikna edebileceğini aktardı.

İtalyan devi Juventus'un yıldızı Cristiano Ronaldo'nun takımdan ayrılma söylentileri artarken konuya ilişkin bir açıklama da milli takımdan yakın arkadaşı Jose Fonte'den geldi. Milli yıldızlarımız Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in de Lille'den takım arkadaşı olan Jose Fonte, Maisfutebol'a yaptığı açıklamada Cristiano Ronaldo'yu belki Lille'e gelmeye ikna edebileceğini aktardı.

İlk olarak Juventus CEO'su Fabio Paratici'nin açıklamaları ve Cristiano Ronaldo'nun İtalyan devindeki geleceği hakkındaki soruyu cevaplayan Jose Fonte, "Burada kararı sadece Cristiano verebilir. İngiltere ve İspanya liglerinde en iyi olduğunu kanıtlamıştı ki şimdi de İtalya'da kanıtladı. Bence Cris'in farklı liglerde en iyi gol performansını sergilemesi ve olduğu seviyeyi koruması harika. Bu noktada sadece o karar verebilir. Paratici'nin ifadeleri şaşırtıcıydı ama neyse ki Cristiano Ronaldo seçim yapabilecek konumda" dedi.

Jose Fonte, Fransa'dan PSG ile adı anılan Cristiano Ronaldo için farklı bir adresi de işaret etti: "Ne karar verirse versin bunu görmek ilginç olacak. Elbette herkes onunla oynamaktan keyif alır. Bekleyip göreceğiz. Belki Lille'e gelmesini sağlarım"

Lille forması giyen yıldızlarımızdan Burak Yılmaz; 22 Ocak'ta Fanatik Instagram canlı yayınında Cristiano Ronaldo için, "Ben Cristiano Ronaldo'cuyum. Dünya futbol tarihinin bence en büyük oyuncusu. Messi, Ronaldo gibi oyuncular futbolcunun yaşını uzattılar. Ronaldo 35-36 yaşına gelmiş aynı seviyeyi koruyor. Bu da herkese örnek demektir" ifadelerini kullanmıştı.


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