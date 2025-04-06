Jose Mourinho 2 yıldıza neşteri vurdu! Trabzonspor maçı kadrosunu belirledi...

Özellikle Galatasaray karşısında alınan başarısız sonuçlarla taraftarının tepkisini çeken sarı-lacivertliler, ezeli rakibinin bay geçtiği haftada kazanarak puan farkını 3’e düşürmek ve kalan 8 maçta şampiyonluk yarışına daha güçlü tutunmak istiyor.

2 İSME NEŞTER

Fenerbahçe’de Teknik Direktör Jose Mourinho’nun, Trabzonspor maçında sahaya süreceği 11’i belirlediği öğrenildi. Derbide defans hattı ve forvetlerin performansından memnun kalmaya Portekizli çalıştırıcının bu iki bölgede değişikliğe gideceği bildirildi. Tecrübeli çalıştırıcı, kaleyi yine Galatasaray derbisinde iki gole engel olmamasına rağmen önemli kurtarışlar da yapan İrfan Can Eğribayat’a teslim edecek. Çarşamba günü Çağlar-Skriniar-Yusuf üçlüsünden oluşan defans hattında bugün Mert Müldür, Skriniar ve Yusuf’un oynaması bekleniyor. Fred’in cezasını kupada çekecek olması nedeniyle eli güçlenen Mourinho’nun 4’lü orta alanı Oğuz Aydın-Fred-Amrabat-Kostic’ten oluşturacağı öğrenildi. Szymanski yerine 10 numara Dusan Tadic olacak. Forvette ise Talisca kulübeye gelecek, Edin Dzeko-En Nesyri ikilisi gol arayacak.