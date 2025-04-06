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  4. Jose Mourinho 2 yıldıza neşteri vurdu! Trabzonspor maçı kadrosunu belirledi...

Jose Mourinho 2 yıldıza neşteri vurdu! Trabzonspor maçı kadrosunu belirledi...

Sercan Özdoğan Sercan Özdoğan Spor Editörü
06.04.2025 11:03
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Fenerbahçe'de bütün camia, bugün Trabzonspor'la oynanacak maçın adeta bir final havasında yaşanacağının bilincinde. Bu maçta yaşanacak olası puan kaybı, şampiyonluk yolunda Süper Lig'e havlu atmak anlamına geliyor. Ancak 3 puan halinde lider Galatasaray'ın BAY geçtiği haftada puan farkı 3'e düşüyor. Tüm bunların bilincinde olan taraftarlar, mağlubiyet senaryosunda ise yönetime istifaya davet edebilir.

Jose Mourinho 2 yıldıza neşteri vurdu! Trabzonspor maçı kadrosunu belirledi...

Özellikle Galatasaray karşısında alınan başarısız sonuçlarla taraftarının tepkisini çeken sarı-lacivertliler, ezeli rakibinin bay geçtiği haftada kazanarak puan farkını 3’e düşürmek ve kalan 8 maçta şampiyonluk yarışına daha güçlü tutunmak istiyor.

2 İSME NEŞTER

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Fenerbahçe’de Teknik Direktör Jose Mourinho’nun, Trabzonspor maçında sahaya süreceği 11’i belirlediği öğrenildi. Derbide defans hattı ve forvetlerin performansından memnun kalmaya Portekizli çalıştırıcının bu iki bölgede değişikliğe gideceği bildirildi. Tecrübeli çalıştırıcı, kaleyi yine Galatasaray derbisinde iki gole engel olmamasına rağmen önemli kurtarışlar da yapan İrfan Can Eğribayat’a teslim edecek. Çarşamba günü Çağlar-Skriniar-Yusuf üçlüsünden oluşan defans hattında bugün Mert Müldür, Skriniar ve Yusuf’un oynaması bekleniyor. Fred’in cezasını kupada çekecek olması nedeniyle eli güçlenen Mourinho’nun 4’lü orta alanı Oğuz Aydın-Fred-Amrabat-Kostic’ten oluşturacağı öğrenildi. Szymanski yerine 10 numara Dusan Tadic olacak. Forvette ise Talisca kulübeye gelecek, Edin Dzeko-En Nesyri ikilisi gol arayacak.

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Anahtar Kelimeler:
spor Süper Lig José Mourinho fenerbahçe
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