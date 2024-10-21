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Jose Mourinho '3 tane olsa 3’ünü birden oynatırdım' dedi... Ligde son 26 maçta sadece 1 gol attı! Sebastian Szymanski'nin dikkat çeken istatistiği

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
21.10.2024 21:36
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Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe, Samsunspor ile 2-2 berabere kalarak zirve mücadelesinde ağır bir darbe aldı. Polonyalı futbolcunun geçen sezonun ikinci yarısında başlayan performansındaki düşüş de devam etti. Süper Lig'de çıktığı son 26 maçta sadece 1 kez rakip fileleri sarsan Szymanski, Samsunspor karşısında da etkisiz kalarak sergilediği performans dikkatleri çekti. İşte detaylar...

Jose Mourinho '3 tane olsa 3’ünü birden oynatırdım' dedi... Ligde son 26 maçta sadece 1 gol attı! Sebastian Szymanski'nin dikkat çeken istatistiği
Sebastian Szymanski

Sebastian Szymanski

POL Polonya
Yaş: 25 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Samsunspor deplasmanına konuk oldu. Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-2 eşitlikle sonuçlandı.

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe, puanını 17'ye çıkarttı ancak lider Galatasaray ile arasındaki puan farkı maç eksiğiyle 8'e çıktı.

Sarı - lacivertlilerde Sebastian Szymanski'nin bu sezon gol ve asist yollarında etkisiz kalmasına rağmen her maça ilk 11'de başlaması dikkatleri çekti.

Sarı-lacivertliler'deki ilk sezonuna harika bir giriş yapan Sebastian Szymanski, ilk 13 maçında 7 gol, 4 asistlik katkı sunmuştu. Daha sonra ligin sonlarına doğru gol katkısı düşen Polonyalı on numara, sezonu 13 gol, 18 asist ile tamamlamıştı.

LİGDE SON 26 MAÇTA SADECE 1 GOL

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Bu sezon çubuklu forma ile ligde 8 maçta görev alan Polonyalı oyuncu, rakip fileleri havalandıramazken yalnızca 1 asist yapabildi. Ayrıca Szymanski, geçen sezon 10 Ocak'ta oynanan Konyaspor karşılaşmasından sonra çıktığı 26 lig maçında sadece 1 gol kaydetti. Bu golünü ise geçen sezonun son haftasında 6-0'lık İstanbulspor mücadelesinde atmıştı.

''3 TANE SZYMANSKI OLSA 3'ÜNÜ OYNATIRIM''

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Rizespor'u 5-0 mağlup ettikleri karşılaşmasının ardından ''Elimizde bir tane Sebastian Szymanski olması üzücü. 3 tane Sebastian Szymanski olsa 3’ünü birden oynatırdım” ifadelerini kullanmıştı.

SAMSUNSPOR KARŞISINDA SZYMANSKI

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Berabere kalınan Samsunspor karşısında 90 dakika sahada kalan Sebastian Szymanski, karşılaşmada 40 kez topla buluştu ve %77 pas isabeti sağlarken 9 kez top kaybı yaşadı. 25 yaşındaki oyuncu, 5 uzun top denemesinde başarı sağlayamazken 0.07 gol beklentisi ve 0.01 asist beklentisi yakalayabildi. Ayrıca, hiç kilit pas denemesi gerçekleştiremedi.

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Anahtar Kelimeler:
fenerbahçe Sebastian Szymanski
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