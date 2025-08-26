Jose Mourinho A Bola'ya konuştu! Transfer gündemi için çarpıcı açıklama yaptı... Yönetimi resmen topa tuttu

Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Benfica maçı öncesi Portekiz basınından A Bola'ya açıklamalarda bulundu.

''ELİMDE OLAN OYUNCULARLA ÇALIŞIYORUM''

Transferle ilgili konuşan Portekizli teknik adam, "Transfer piyasasında pek aktif değildim. Elimde olan oyuncularla çalışıyorum. Feyenoord maçından bugüne kadar, Benfica maçına çıkabilecek başka oyuncumuz olmadığını herkes fark etmiştir. İki oyuncu transfer edildi ancak liste teslim edildikten sonra. Bu da Benfica ile oynanan bu eleme maçının en önemli şey olduğu etiketini ortadan kaldırıyor! Öyle olsaydı, oynaması için birisi gelirdi!" dedi.

''FENERBAHÇE'NİN TRANSFER LİSTESİ OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM!''

Sporting forması giyen ve Fenerbahçe'nin gündemine gelen Geny Catamo'yla ilgili gelen soruya cevap veren Jose Mourinho, "Geny Catamo'nun Fenerbahçe'nin listesinde olduğunu düşünmüyorum! Açıkçası bir liste olduğunu düşünmüyorum. Hiçbir oyuncunun transfer edilmeyeceğini düşünüyorum. Bu mantıksız olur! Normalde transfer piyasası bir hedefe ulaşmak içindir. Hedefe ulaştıktan sonra birini transfer etmek mantıksız olur." diyerek sözlerini noktaladı.