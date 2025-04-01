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Jose Mourinho bir ilki başarmak istiyor!

Sercan Özdoğan Sercan Özdoğan Spor Editörü
01.04.2025 18:06
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Jose Mourinho, Fenerbahçe'nin başında ilk derbi zaferini Galatasaray'a karşı elde etmeyi hedefliyor. Mourinho Sarı-lacivertli ekibe katıldığı tarihten bu yana hiç derbi zaferi kazanamadı.

Jose Mourinho bir ilki başarmak istiyor!

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde 2 Nisan Çarşamba günü Galatasaray'ı konuk edecek.  Ülker Stadyumu'ndaki müsabaka saat 20.45'te başlayacak. Cihan Aydın'ın yöneteceği karşılaşmada Deniz Caner Özaral ve Volkan Ahmet Narinç yardımcı hakem olarak görev yapacak.

GALATASARAY'A KARŞI İLK ZAFERİNİ YAŞAMAK İSTİYOR

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Fenerbahçe'nin bu sezon derbi maçlarda yüzü gülmedi. Ligde Galatasaray'a sahasında 3-1 mağlup olan sarı-lacivertliler, deplasmandaki müsabakadan ise 0-0'lık beraberlikle ayrılmıştı. Mourinho'nun ekibi, ligin ilk yarısında Beşiktaş deplasmanında da 1-0 kaybetmişti. Sarı-lacivertlilerde henüz derbi galibiyeti bulunmayan Portekizli Teknik Direktör Jose Mourinho, Galatasaray'a karşı kazanarak ilk zaferini yaşamak istiyor.

ÜÇÜNCÜ MAÇ

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Fenerbahçe bu sezon üçüncü kez Galatasaray ile karşı karşıya gelecek.  İki takım, bu sezon 2 kez Süper Lig'de mücadele etti. Söz konusu maçlardan Kadıköy'de yapılan derbiyi sarı-kırmızılı ekip, Lucas Torreira, Dries Mertens ve Gabriel Sara'nın golleriyle 3-1 kazandı. RAMS Park'taki derbi ise golsüz beraberlikle sona erdi.

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Anahtar Kelimeler:
spor Süper Lig José Mourinho fenerbahçe
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