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Jose Mourinho bir ilki başarmak istiyor! Daha önce 2 kez geldi olmadı! Bu kez durumlar daha farklı...

Sercan Özdoğan Sercan Özdoğan Spor Editörü
24.02.2025 10:15
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Fenerbahçe'nin ünlü Teknik Direktörü Jose Mourinho Galatasaray’a karşı 3. kez deplasmanda sahaya çıkacak. Mourinho, Galatasaray ile daha önce farklı takımlarda Şampiyonlar Ligi organizasyonunda karşı karşıya gelmişti.

Jose Mourinho bir ilki başarmak istiyor! Daha önce 2 kez geldi olmadı! Bu kez durumlar daha farklı...

Portekizli teknik adam daha önce Real Madrid ile sarı kırmızılara konuk olurken 9 Nisan 2013’te oynanan maçı 3-2 kaybetmişti. 26 Şubat 2014’te ise Chelsea ile karşılaştığı Galatasaray ile 1-1 berabere kalmıştı.

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BU KEZ NE YAPACAK?

Jose Mourinho'nun Galatasaray'a karşı henüz deplasman galibiyeti bulunmuyor. Mou, bugün ise bu durumu değiştirmeye çalışacak. Galatasaray'ı kendi sahasında yenip hem bu istatistiği değiştirmek hem de Galatasaray ile puan farkını 3'e düşürmek için savaşacak. Jose'nin haftalardır bu maçı düşündüğü ve kafasında devamlı bu karşılaşmayı düşündüğü öğrenildi.

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José Mourinho fenerbahçe
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