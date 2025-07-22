Jose Mourinho bu kez Beşiktaşlıları kızdıracak! Orkun Kökçü göndermesi

Bu sezona mutlak şampiyonluk hedefiyle başlayan Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda Hollanda ekibi Feyenoord ile eşleşti. Jose Mourinho, transferleri beklerken Portekiz basınına bir röportaj verdi. Çalışmalarını da Portekiz’de sürdüren Fenerbahçe’de Mourinho, Orkun’a gönderme yaptı.

Benfica’nın 10 numarası olan Orkun Kökçü’nün teknik direktör Bruno Lage ile sorunlar yaşadığına vurgu yapan Mourinho, “Orkun Kökçü evine dönüyor. Erken ayrılmıştı, şimdi geri döndü. İyi para kazanıyor ve artık Bruno Lage’yi rahatsız etmiyor” dedi.

O KAVGA TRANSFERİ HIZLANDIRDI

Hatırlanacağı gibi bu yaz ABD'de yapılan organizasyonda oyundan çıkan Orkun, hocasıyla tartışmış ve ikilinin arasındaki ipler tamamen kopmuştu. Bu tartışma Orkun'un Beşiktaş'a geliş sürecini hızlandırdı.

Fenerbahçe’nin teknik patronu Jose Mourinho, Türkiye’deki transfer piyasasıyla ilgili de soruya cevap verdi. Portekizli genç oyuncuların Türkiye yerine Avrupa’yı tercih ettiklerini söyleyen Mourinho, ülkemizin onlar için ilk tercih olmadığını ifade etti.