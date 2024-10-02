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Jose Mourinho: ''Burada hedeflere ulaşmak çok zor, Türk insanı söylemek istediğimi anlıyor''

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
02.10.2024 21:35
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında yarın oynayacakları Twente maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında deplasmanda Twente ile karşılaşacak. Mücadele öncesinde sarı-lacivertlilerin teknik direktörü basın toplantısı düzenledi.

Jose Mourinho'nun açıklamaları şöyle;

"İYİ SAVUNMA YAPIYORLAR"

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"Güçlü yönleri takım olmaları. Takım halinde oynuyorlar. Bunun çalışmalarını görebiliyorsunuz. İyi savunma yapıyorlar. Çok iyi bir takıma karşı oynayacağız. Yüksek şiddette çalışmalar yapamadık. En azından taktiksel olarak neler yapmamız gerektiğini biliyoruz."

"KARARIMDAN HİÇ PİŞMAN DEĞİLİM"

2-Kasımpaşa

"Ben diğer çalıştığım kulüpleri yüksek platform olarak ayırmam. Her kulübün hedefleri vardır. İspanya Ligi'ni Real Madrid ile kazanamak ile Türkiye Ligi'ni Fenerbahçe ile kazanmak arasında hiçbir fark yok. Buraya gelme kararımdan hiç pişman değilim. Tamamen kulüple yapmak istediklerime odaklanmış durumdayım."

"20 YIL ÖNCEKİ HIRSLARIM HALA VAR"

1-Kasımpaşa

"20 yıl önce Porto ile Şampiyonlar Ligi'ni kazanmıştı. 2 yıl önce de Roma'yla Konferans Ligi'ni kazanmıştım. 20 yıl önceki hırslarım hala var. Fenerbahçe'de hırsları olan bir kulüp. Ben içimde aynı ateşi aynı hırsı hissediyorum. Dış görünüşüm dışında değişen bir şey yok benim için. Fenerbahçe kupaları kazanmak istiyor. Burada hedeflerimize ulaşmak için içinde bulunduğumuz durumlar çok zor, Türk insanı ne demek istediğimi gayet iyi anlıyor. Ligde zor şartlar var. Bu garip formatta(Avrupa Ligi) iyi ve kötü şeyler var. İyi şeylerden biri artık Şampiyonlar Ligi'nden bu turnuvaya takım gelmiyor. Biz ilk etabı geçmeyi umuyoruz."

"TWENTE İYİ BİR TAKIM"

4-Union SG

"Hollanda takımlarına karşı geçmişte sık sık kazandım çünkü iyi takımları çalıştırıyordum. Bunun benimle alakası yok, takımların potansiyeliyle alakası var. Hollanda takımlarına karşı oynamış olduğum maçlar zordu. Ben kazanmaktan hoşlanıyorum, kaybetmekten hoşlanmıyorum. Hollanda takımları özellikle evlerinde oynadığında bu maçlar çok zor oluyor. Hem Twente hem de AZ ile deplasmanda oynayacağız bu durumdan memnun değilim. Sadece havaalanı bile 1 saat uzaklıkta bu bile bir zorluk. Hollanda takımları belli bir dozda pragmatizme sahip. Twente'nin çok iyi bir takım olduğunu söyleyebilirim."

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José Mourinho fenerbahçe
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