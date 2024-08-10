Jose Mourinho'dan Adana Demirspor maçı öncesi tartışma yaratan tercih!

Fenerbahçeli taraftarlar ile Krunic arasındaki bağlar tamamen koptu. Gösterdiği kötü performansların ardından takımda istenmeyen Krunic'in Mourinho tarafından tercih edilmesi tartışma yarattı.

ADANA DEMİR MAÇINDA 11'DE

Fred'in sakatlığı sonrası orta sahaya geçen Krunic, bekleneni verememiş ve taraftarlar tarafından eleştirilmişti. Jose Mourinho, eleştirilere rağmen Adana Demirspor maçında yine Krunic'e şans verecek.

TARAFTARLAR İSTEMİYOR

Fenerbahçeli taraftarlar Krunic yerine yeni bir transfer istiyor. Yeni sezonda şampiyonluk yolunda en ufak bir hata bile istemeyen sarı-lacivertli taraftarlar başkan Ali Koç'a bu konuda yoğun baskı uyguluyor.