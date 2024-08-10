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Jose Mourinho'dan Adana Demirspor maçı öncesi tartışma yaratan tercih!

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
10.08.2024 12:12
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Bu akşam oynanacak Fenerbahçe-Adana Demirspor maçı öncesi sarı-lacivertlilerin muhtemel kadrosu belli oldu. Jose Mourinho'nun orta saha tercihinde Krunic'e yer verecek olması taraftarları kızdırdı.

Jose Mourinho'dan Adana Demirspor maçı öncesi tartışma yaratan tercih!
Rade Krunic

Rade Krunic

BOS Bosna Hersek
Yaş: 31 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçeli taraftarlar ile Krunic arasındaki bağlar tamamen koptu. Gösterdiği kötü performansların ardından takımda istenmeyen Krunic'in Mourinho tarafından tercih edilmesi tartışma yarattı.

ADANA DEMİR MAÇINDA 11'DE

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Fred'in sakatlığı sonrası orta sahaya geçen Krunic, bekleneni verememiş ve taraftarlar tarafından eleştirilmişti. Jose Mourinho, eleştirilere rağmen Adana Demirspor maçında yine Krunic'e şans verecek.

TARAFTARLAR İSTEMİYOR

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Fenerbahçeli taraftarlar Krunic yerine yeni bir transfer istiyor. Yeni sezonda şampiyonluk yolunda en ufak bir hata bile istemeyen sarı-lacivertli taraftarlar başkan Ali Koç'a bu konuda yoğun baskı uyguluyor.

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Anahtar Kelimeler:
José Mourinho fenerbahçe Rade Krunic
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