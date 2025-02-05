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Jose Mourinho'dan Anderson Talisca açıklaması geldi! "Kararımı etkilemeyecek"

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
05.02.2025 20:40
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Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho, Erzurumspor maçı öncesi yaptığı açıklamayla Talisca'nın son durumunu değerlendirdi. Mourinho, "Talisca için bu maç bir fırsat. Şu anki fiziksel durumu kırılgan, teknik olarak mükemmel. Talisca'nın biraz maç süresi almaya ihtiyacı var. 60 dakika kadar oynayabilir tahminimce" ifadelerini kullandı.

Jose Mourinho'dan Anderson Talisca açıklaması geldi! "Kararımı etkilemeyecek"
Talisca

Talisca

BRE Brezilya
Yaş: 31 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho maç öncesinde açıklamalarda bulundu.

"AVRUPA LİSTESİNİ BELİRLEDİM"

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"Bugünkü maç, Avrupa Ligi listesi için kararımı etkilemeyecek. Kararımı verdim. Yeniler için bu maç bir fırsat olacak. Talisca için de fırsat. Şu anki fiziksel durumu kırılgan, teknik olarak mükemmel. Talisca'nın biraz maç süresi almaya ihtiyacı var. 60 dakika kadar oynayabilir tahminimce. Skriniar da maça başlayacak. PSG'de az oynama fırsatı bulmuştu. Onun da maç dakikalarına ihtiyacı var. Diego Carlos'u ise koruyorum, çünkü Djiku ve Çağlar bir önceki maçta oynamamıştı."

"TALİSCA İÇİN BU MAÇ BİR FIRSAT"

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"Talisca için bu maç bir fırsat. Şu anki fiziksel durumu kırılgan, teknik olarak mükemmel. Talisca'nın biraz maç süresi almaya ihtiyacı var. 60 dakika kadar oynayabilir tahminimce."

Anahtar Kelimeler:
Anderson Talisca fenerbahçe
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