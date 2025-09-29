SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Dünyadan Futbol

Jose Mourinho'dan bir garip açıklama: Ben şeytan değilim

Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho, Şampiyonlar Ligi’nde eski takımı Chelsea ile oynayacakları maç öncesi konuştu. Stamford Bridge’i 'evim' olarak tanımlayan Portekizli teknik adam, artık kırmızı renklere bağlı olduğunu vurguladı. Kuranın zorluğuna ve Karabağ yenilgisine dikkat çeken Mourinho, futbola tutkusu ve Ferguson’la anısını da basınla paylaştı.

Jose Mourinho'dan bir garip açıklama: Ben şeytan değilim
Berker İşleyen

Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde eski takımı Chelsea ile oynayacakları mücadele öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

“GEÇMİŞİN ÖNEMİ YOK”

Portekizli teknik adam, Londra temsilcisiyle ilgili düşüncelerini aktarırken, geçmişte yaşananların sahaya bir etkisinin olmayacağını vurguladı:
“Chelsea benim hayatımın bir parçası, ben de onların hayatının bir parçasıyım ama sahada geçmişin bir önemi yok. Önemli olan sadece kazanmak.”

Jose Mourinho dan bir garip açıklama: Ben şeytan değilim 1

“EVİMDE HİSSEDİYORUM AMA…”

Mourinho, yıllarca görev yaptığı Stamford Bridge’in kendisi için özel bir yer olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:
“Stamford Bridge'de kendimi evimde gibi hissediyorum ama artık mavi değilim, kırmızıyım ve Chelsea'ye karşı kazanmak istiyorum.”

Jose Mourinho dan bir garip açıklama: Ben şeytan değilim 2

“ZOR BİR KURA ÇEKTİK”

Rakiplerinin gücüne değinen tecrübeli çalıştırıcı, Karabağ yenilgisinin işleri zorlaştırdığını söyledi:
“Benfica, Şampiyonlar Ligi'nde çok zor bir kura çekti. Karabağ maçı nedeniyle durum daha da zorlaştı. Karabağ'a karşı aldığımız mağlubiyet nedeniyle insanların beklemediği maçlardan puanlar toplamamız gerekiyor.”

Jose Mourinho dan bir garip açıklama: Ben şeytan değilim 3

“FERGUSON HAKLIYDI”

Geçtiğimiz günlerde Benfica tercihiyle ilgili yaptığı tartışmalı açıklamaları da değerlendiren Mourinho, futbola duyduğu tutkuyu örnekle anlattı:
“Bir gün antrenman yapmaktan ya da kaybetmenin üzüntüsünü hissetmeden uyanırsam, bu işin bittiğinin işareti olacaktır.”
Real Madrid döneminde Sir Alex Ferguson’la aralarında geçen diyaloğu paylaşan Mourinho, “Ona, adrenalin patlamasının yıllar içinde değişip değişmediğini sordum ve ‘Hayır.’ dedi. Haklıydı.” ifadelerini kullandı.

Jose Mourinho dan bir garip açıklama: Ben şeytan değilim 4

“ŞEYTAN, DAHİ DEĞİLİM”

Kendisine yönelik eleştiriler hakkında da konuşan Mourinho, samimi açıklamalarda bulundu:
“Biraz provokatör olabilirim ama asla şeytan değilim. Dahi değilim. Her zaman takımın bir parçası olduğumu, oyuncuların benden daha önemli olduğunu ve onlara yardım etmek için orada olduğumu hissettim.”

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Galatasaray'a dev gelir! Kasa neredeyse doldu taştı...Galatasaray'a dev gelir! Kasa neredeyse doldu taştı...
Liverpool maçı öncesi RAMS Park'ta skorbord testi! Yansıtılan skor gündem oldu... Liverpool maçı öncesi RAMS Park'ta skorbord testi! Yansıtılan skor gündem oldu...
Anahtar Kelimeler:
Chelsea son dakika benfica mourinho
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

12 Dev Adam tarih yazmaya bi adım uzaklıkta! İşte final öncesi bilinmesi gereken her şey...

12 Dev Adam tarih yazmaya bi adım uzaklıkta! İşte final öncesi bilinmesi gereken her şey...

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Nihat Kahveci'den G.Saray'ın yeni transferine olay sözler! "Hiç beğenmedim"

Nihat Kahveci'den G.Saray'ın yeni transferine olay sözler! "Hiç beğenmedim"

Messi’nin penaltısı faciaya dönüştü! Dünya onu konuşuyor

Messi’nin penaltısı faciaya dönüştü! Dünya onu konuşuyor

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.