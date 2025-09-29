Jose Mourinho'dan bir garip açıklama: Ben şeytan değilim

Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde eski takımı Chelsea ile oynayacakları mücadele öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

“GEÇMİŞİN ÖNEMİ YOK”

Portekizli teknik adam, Londra temsilcisiyle ilgili düşüncelerini aktarırken, geçmişte yaşananların sahaya bir etkisinin olmayacağını vurguladı:

“Chelsea benim hayatımın bir parçası, ben de onların hayatının bir parçasıyım ama sahada geçmişin bir önemi yok. Önemli olan sadece kazanmak.”

“EVİMDE HİSSEDİYORUM AMA…”

Mourinho, yıllarca görev yaptığı Stamford Bridge’in kendisi için özel bir yer olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

“Stamford Bridge'de kendimi evimde gibi hissediyorum ama artık mavi değilim, kırmızıyım ve Chelsea'ye karşı kazanmak istiyorum.”

“ZOR BİR KURA ÇEKTİK”

Rakiplerinin gücüne değinen tecrübeli çalıştırıcı, Karabağ yenilgisinin işleri zorlaştırdığını söyledi:

“Benfica, Şampiyonlar Ligi'nde çok zor bir kura çekti. Karabağ maçı nedeniyle durum daha da zorlaştı. Karabağ'a karşı aldığımız mağlubiyet nedeniyle insanların beklemediği maçlardan puanlar toplamamız gerekiyor.”

“FERGUSON HAKLIYDI”

Geçtiğimiz günlerde Benfica tercihiyle ilgili yaptığı tartışmalı açıklamaları da değerlendiren Mourinho, futbola duyduğu tutkuyu örnekle anlattı:

“Bir gün antrenman yapmaktan ya da kaybetmenin üzüntüsünü hissetmeden uyanırsam, bu işin bittiğinin işareti olacaktır.”

Real Madrid döneminde Sir Alex Ferguson’la aralarında geçen diyaloğu paylaşan Mourinho, “Ona, adrenalin patlamasının yıllar içinde değişip değişmediğini sordum ve ‘Hayır.’ dedi. Haklıydı.” ifadelerini kullandı.

“ŞEYTAN, DAHİ DEĞİLİM”

Kendisine yönelik eleştiriler hakkında da konuşan Mourinho, samimi açıklamalarda bulundu:

“Biraz provokatör olabilirim ama asla şeytan değilim. Dahi değilim. Her zaman takımın bir parçası olduğumu, oyuncuların benden daha önemli olduğunu ve onlara yardım etmek için orada olduğumu hissettim.”