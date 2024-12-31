Jose Mourinho'dan çarpıcı itiraflar! Neden Fenerbahçe? "İlk günden itibaren..."

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho, Corriere dello Sport'a özel açıklamalarda bulundu.

İşte Jose Mourinho'nun açıklamaları;

"FİNALDEN SONRA AYRILMALIYDIM"

Geçmiş pişmanlıklarından bahseden Mourinho, "Eğer maçlardan bahsediyorsak, çok... Çünkü kaybettiğinizde her zaman daha farklı yapabileceğinizi düşünürsünüz ve ben de çok maç kaybettim. Bunun yerine profesyonel seçimlerden bahsedecek olursak, Florentino Perez'in teklifini geri çevirmek... Bana 'Mou, şimdi gitme, zor kısmı hallettin ve şimdi iyi kısmı geliyor' dedi. Böyle olacağını biliyordum ama İspanya'da büyük mücadelelerle geçen üç yılın ardından Chelsea'ye dönmek istedim. Ve Budapeşte'deki finalden sonra Roma'dan ayrılmalıydım. Anthony Taylor'ın yarattığı karmaşa yüzünden değil, hemen ayrılmadığım için. Roma'dan ayrılmalıydım ama ayrılmadım ve hatalıydım." şeklinde konuştu.

"ÇÜNKÜ EN İYİ BİLDİĞİM ŞEY BU"

Geçtiğimiz zamanlarda geçirmiş olduğu ameliyatla ilgili konuşan Mourinho, "Laparoskopik safra kesesi ameliyatımdan üç gün sonra sahalara döndüm. Hemen işimin başına döndüm çünkü en çok sevdiğim ve en iyi bildiğim şey bu." sözlerini sarf etti.

"SUÇLAMALARDAN KORKTUM"

'Roma'dan ayrılmadan önce Olimpico'daki taraftarlarla vedalaşmak için maça tribünden bir bilet aldığınız doğru mu?' sorusuna ise Portekizli çalıştırıcı, "Bir değil, dört. Otelde yardımcılarımla birlikteydim ve onlar bana 'Koç, sen taraftarlara veda etmeyi hak ediyorsun ve taraftarlar da sana veda etmeyi hak ediyor. Hadi gidelim' dediler. Birkaç saat düşündüm, sonra beni onları rahatsız etmek istemekle suçlayacaklarından korktum ve ben böyle şeyler yapmam, asla." yanıtını verdi.

'GELECEĞİNDE BİR MİLLİ TAKIM VAR MI?'

"Evet. Bir Avrupa ya da Dünya Kupası'nda mücadele etmek, kulüpler ve taraftarlarla pek çok kez başardığım gibi bir ülkeyi milli takımı etrafında birleştirmek istiyorum. Bunu futbol için, sporun temsil ettiği şey için yapmak istiyorum. Bu inanılmaz olurdu."

NEDEN FENERBAHÇE?

Jose Mourinho, Fenerbahçe'yi neden tercih ettiğini "Çünkü futbolu ve işimi seviyorum. İdeal bir fırsat, mükemmel bir yer için beklemek ve hala beklemek istemiyorum, hatta izin almak bile istemiyorum. Birçok insanın bundan hoşlandığını biliyorum ya da en azından bize böyle söylüyorlar. Beni çok isteyen ve ilk günden itibaren bunu bana gösteren bir kulübe evet dedim." sözleriyle anlattı.

"SADECE BİR SONRAKİ MAÇI KAZANMAK İSTİYORUM"

Yöneltilen 'Büyük iletişimci etiketinin büyük teknik direktör etiketinin önüne geçmesi sizi ne kadar rahatsız ediyor?' sorusuna ise tecrübeli teknik adam, "Büyük bir iletişimci, futboldaki tüm büyük şampiyonlukları kazanamaz. Bir teknik direktör olarak kendimi tatmin olmuş hissediyor muyum? Asla, sadece birkaç gün rahatlamak için bir sonraki maçı kazanmak istiyorum." cevabını verdi.