Jose Mourinho'dan Everton kararı! Fenerbahçe yönetimine cevabını bildirdi...

Jose Mourinho'nun yeniden İngiltere Premier Lig'e döneceği iddia edilmişti. Everton'ın yeni sahibinin Portekizli çalıştırıcıyı istediği aktarılmış ve kısa süre içinde görüşecekleri ifade edilmişti.

MOURINHO YÜZ VERMEDİ

Jose Mourinho, Everton'ın bu ilgisine yüz vermedi. Direkt olarak İngiliz devini reddeden Mourinho, Fenerbahçe'de devam edeceğini bir kez daha bildirdi.

SEZON SONUNA KADAR TÜRKİYE'DE

Yapılan görüşmede, minimum sezon sonuna kadar Türkiye'de kalacağını belirten Mourinho, şartlara göre sezon sonunda masaya oturabilecek.