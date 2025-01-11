SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Jose Mourinho'dan Everton kararı! Fenerbahçe yönetimine cevabını bildirdi...

Jose Mourinho'dan Everton kararı! Fenerbahçe yönetimine cevabını bildirdi...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
11.01.2025 12:58
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho için ayrılık iddiası gündeme gelmişti. İngiliz ekibi Everton'ın yeni sahibinin takımın başına Jose Mourinho'yu getirmek istediği ifade edilmişti. Portekizli çalıştırıcı, Fenerbahçe yönetimine kararını bildirdi.

Jose Mourinho'dan Everton kararı! Fenerbahçe yönetimine cevabını bildirdi...

Jose Mourinho'nun yeniden İngiltere Premier Lig'e döneceği iddia edilmişti. Everton'ın yeni sahibinin Portekizli çalıştırıcıyı istediği aktarılmış ve kısa süre içinde görüşecekleri ifade edilmişti.

MOURINHO YÜZ VERMEDİ

jose_20mourinho_20fenerbahce_20aralik_202024-b

Jose Mourinho, Everton'ın bu ilgisine yüz vermedi. Direkt olarak İngiliz devini reddeden Mourinho, Fenerbahçe'de devam edeceğini bir kez daha bildirdi.

SEZON SONUNA KADAR TÜRKİYE'DE

d7d0e8b1beba47c183579a0bef75c708

Yapılan görüşmede, minimum sezon sonuna kadar Türkiye'de kalacağını belirten Mourinho, şartlara göre sezon sonunda masaya oturabilecek.

Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'de Kalma Kararı

Evet, Fenerbahçe'de kalması en iyisi.
Hayır, Everton'a gitmeliydi.
Kendi kariyerini düşünmeli.
Belirsizlik her zaman risklidir.

Anahtar Kelimeler:
José Mourinho fenerbahçe
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
MHP'li vekilden PKK'lı terörist elebaşı Abdullah Öcalan'a 'Beyefendi' yakıştırması...

MHP'li vekilden PKK'lı terörist elebaşı Abdullah Öcalan'a 'Beyefendi' yakıştırması...

Önce izdihamın içinde kaldı sonra da yaka paça dışarı atıldı! Cenaze töreninde şaşırtan anlar

Önce izdihamın içinde kaldı sonra da yaka paça dışarı atıldı! Cenaze töreninde şaşırtan anlar

Galatasaray'da Yunus Akgün şoku! Yönetime hiç beklenmedik bir cevap verdi...

Galatasaray'da Yunus Akgün şoku! Yönetime hiç beklenmedik bir cevap verdi...

Galatasaray, yarıştığı rakipleri tarafından ateş altına alınmıştır

Galatasaray, yarıştığı rakipleri tarafından ateş altına alınmıştır

Jose Mourinho'dan Everton kararı! Fenerbahçe yönetimine cevabını bildirdi...

Jose Mourinho'dan Everton kararı! Fenerbahçe yönetimine cevabını bildirdi...

Beşiktaş'tan İsmail Kartal bombası! Fenerbahçe istememişti, Beşiktaş resmi imzayı her an attırabilir...

Beşiktaş'tan İsmail Kartal bombası! Fenerbahçe istememişti, Beşiktaş resmi imzayı her an attırabilir...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

En kaliteli montları, ayakkabıları yarı fiyatına alma şansı burada!

En kaliteli montları, ayakkabıları yarı fiyatına alma şansı burada!

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Casio'nun en havalı modellerinden! 1500 TL'ye alınabilecek en iyi saat

Casio'nun en havalı modellerinden! 1500 TL'ye alınabilecek en iyi saat

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.