SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Jose Mourinho'dan fitili ateşledi! Ezeli rakipleri Galatasaray'a göndermede bulundu

Jose Mourinho'dan fitili ateşledi! Ezeli rakipleri Galatasaray'a göndermede bulundu

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
03.07.2024 15:53
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'nin Portekizli çalıştırıcısı Jose Mourinho yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken ezeli rakiplerine göndermede bulundu. İşte detaylar...

Jose Mourinho'dan fitili ateşledi! Ezeli rakipleri Galatasaray'a göndermede bulundu

Yeni sezonda mutlak şampiyonluk hedefiyle çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de yeni hoca Jose Mourinho özellikle Beşiktaş ve Trabzonspor'un yaptığı transferlere gönderme yaparken, Galatasaray'ın peşinde olduğu yıldızlara yönelik dikkat çekici ifadeler kullandı.

"UMARIM SORUN YAŞAMAZLAR"

1719908477529-jose

Portekizli çalıştırıcı, "Bazı takımlar şimdiden çok fazla transfer yaptılar ki bunun da lig için iyi olduğunu düşünüyorum. Ama umarım maaşları ödeyebilirler çünkü gerçekten çok yüksek maaşlar ödeniyor. Umarım ileride bu konuda problem yaşamazlar ki aslında bu bizim problemimiz değil. Bizim başka takımlara değil, kendimize bakmamız gerekiyor" yorumunu yaptı.

"ACELEMİZ YOK"

6683b0042b712266

Portekizli teknik direktör transfer politikalarına ilişkin olarak ise: “Biz, ihtiyacımız olan belirli oyuncu profillerini tanımladık. Buraya ilk geldiğim günden beri bu profiller üzerine konuşuyoruz ve neye ihtiyacımız olduğunu biliyoruz. Duygusal kararlar vermekten kaçınmalıyız. Doğru oyuncuları uygun anlaşmalarla takıma katmalıyız. Acelemiz yok; zaten 6, 7 veya 8 oyuncu transfer etmemiz gerekmiyor. Önceliklerimiz konusunda netiz.” ifadelerini kullandı.

Euro 2024 Canlı Skor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ünlü iş insanı milli takımı yerden yere vurdu!Ünlü iş insanı milli takımı yerden yere vurdu!
Milliler çeyrek finale kaldı, kasasını doldurdu! Milliler çeyrek finale kaldı, kasasını doldurdu!
Merih Demiral'ı hedef alan açıklamaya tepki yağıyorMerih Demiral'ı hedef alan açıklamaya tepki yağıyor
Anahtar Kelimeler:
transfer Süper Lig José Mourinho son dakika fenerbahçe galatasaray
En Çok Okunan Haberler
Temmuz 2024 memur ve emekli zammı netleşti

Temmuz 2024 memur ve emekli zammı netleşti

Benzin ve motorinde ÖTV zammı saatler sonra tabelaya yansıdı

Benzin ve motorinde ÖTV zammı saatler sonra tabelaya yansıdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Barış Alper'e: Eğer o golü atsaydın...

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Barış Alper'e: Eğer o golü atsaydın...

Merih Demiral'ı hedef alan açıklamaya tepki yağıyor

Merih Demiral'ı hedef alan açıklamaya tepki yağıyor

Ünlü iş insanı milli takımı yerden yere vurdu!

Ünlü iş insanı milli takımı yerden yere vurdu!

Milliler çeyrek finale kaldı, kasasını doldurdu!

Milliler çeyrek finale kaldı, kasasını doldurdu!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Columbia, Helly Hansen, The North Face... %50'ye varan indirimler

Columbia, Helly Hansen, The North Face... %50'ye varan indirimler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Çok satan o ayakkabı da indirimde! Columbia fırsatları devam ediyor

Çok satan o ayakkabı da indirimde! Columbia fırsatları devam ediyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.