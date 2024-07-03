Jose Mourinho'dan fitili ateşledi! Ezeli rakipleri Galatasaray'a göndermede bulundu

Yeni sezonda mutlak şampiyonluk hedefiyle çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de yeni hoca Jose Mourinho özellikle Beşiktaş ve Trabzonspor'un yaptığı transferlere gönderme yaparken, Galatasaray'ın peşinde olduğu yıldızlara yönelik dikkat çekici ifadeler kullandı.

"UMARIM SORUN YAŞAMAZLAR"

Portekizli çalıştırıcı, "Bazı takımlar şimdiden çok fazla transfer yaptılar ki bunun da lig için iyi olduğunu düşünüyorum. Ama umarım maaşları ödeyebilirler çünkü gerçekten çok yüksek maaşlar ödeniyor. Umarım ileride bu konuda problem yaşamazlar ki aslında bu bizim problemimiz değil. Bizim başka takımlara değil, kendimize bakmamız gerekiyor" yorumunu yaptı.

"ACELEMİZ YOK"

Portekizli teknik direktör transfer politikalarına ilişkin olarak ise: “Biz, ihtiyacımız olan belirli oyuncu profillerini tanımladık. Buraya ilk geldiğim günden beri bu profiller üzerine konuşuyoruz ve neye ihtiyacımız olduğunu biliyoruz. Duygusal kararlar vermekten kaçınmalıyız. Doğru oyuncuları uygun anlaşmalarla takıma katmalıyız. Acelemiz yok; zaten 6, 7 veya 8 oyuncu transfer etmemiz gerekmiyor. Önceliklerimiz konusunda netiz.” ifadelerini kullandı.





