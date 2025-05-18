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Jose Mourinho'dan flaş açıklama! "Onurumuz ve gururumuz adına..."

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Eyüpspor maçı öncesi konuştu. Mourinho, "Her maç olduğu gibi, bu maç da bizim için önemli olacak. Bugün alacağımız 3 puan bizi birinci sıraya taşımayacak, bugün alacağımız sıfır puan da bizi üçüncü sıraya düşürmeyecek. Her şeyden önce, bizlerin gururu ve onuru adına önemli bir maç olacak." dedi.

Jose Mourinho'dan flaş açıklama! "Onurumuz ve gururumuz adına..."
Emre Şen

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Eyüpspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

"ONURUMUZ VE GURURUMUZ ADINA..."

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"Alacağımız 3 puan bizi ilk sıraya taşımayacak ya da puan kaybı bizi üçüncü sıraya düşürmeyecek. Ancak yine de önemli bir maç olacak. Oyuncularımı suçlamayacağım. Asla oyuncularımı suçlamam. Bu maç profesyonellik, onurumuz ve gururumuz adına önemli olacak."

"İYİ BİR TAKIMA KARŞI OYNAYACAĞIZ"

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"İyi bir takıma karşı oynayacağız. Kazanmak istiyoruz. İyi ve genç bir hocaları var. Eminim onlar da iyi bir sonuç almak isteyeceklerdir. Fenerbahçe'ye karşı alacakları bir sonuç, sezonu iyi bitirmek anlamına gelecektir."

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ikas Eyüpspor ikas Eyüpspor

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Anahtar Kelimeler:
José Mourinho fenerbahçe
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