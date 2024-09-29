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  4. Jose Mourinho'dan ilginç Serhat Akın açıklaması! ''Umarım kendisi iyidir, demek ki atışı yapan iyi değilmiş"

Jose Mourinho'dan ilginç Serhat Akın açıklaması! ''Umarım kendisi iyidir, demek ki atışı yapan iyi değilmiş"

29.09.2024 22:54
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Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
29.09.2024 22:54
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Antalyaspor karşılaşmasının ardından konuştu. Jose Mourinho, "İngiltere'deki insanlar bu maçı izlediyse garip gelmiştir. Gol çizgisi teknolojisi neden yoktu diye şaşırmışlardır." dedi ve Serhat Akın'ın saldırıya uğraması hakkında da açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Antalyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Mourinho, "Güzel bir atmosfer vardı. Zemin harika değildi. Alex takımını iyi hazırlamış. Stratejik olarak güçlü ve iyiydi. Geleceği olan bir teknik adam. İnşallah bir gün Fenerbahçe'nin teknik direktörü olur." ifadelerini kullandı.

"SERHAT AKIN'A YAPILAN SİLAHLI SALDIRI HAKKINDA NE DÜŞÜNÜYORSUNUZ?"

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Jose Mourinho: "Bilgim yok. Umarım kendisi iyidir. Demek ki atışı yapan iyi değilmiş. Haberleri takip edemedim. Demek ki haberleri takip etmem gerekiyor ama gülünecek bir şey değil bu."

TEPKİSİ İÇİN AÇIKLAMA

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"Diz üstü bilgisayarı kameranın önüne koyarak ne anlatmak istedi?"

Jose Mourinho: "Ofsayt değildi. Sol beke bakınca Dzeko ofsayt değil. Bu pozisyon temizdi."

"İYİ BİR VAR HAKEMİ İSTİYORUM"

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Jose Mourinho: "İyi VAR hakemi istiyorum. Türk yabancı fark etmez. Orta hakeme doğru kararları iletmeli. Dzeko'nun golünde ofsayt yoktu. Ben de taktik kameradan olan açıyı kameranın önüne koydum. Biz tam sahayı, geniş açıyı gördük. Tek kelime etmedim, hakem üzerine baskı kurmadım. Hakemin çok sayıda soru işareti oluşturacak kararı var 1. dakikada. Dzeko'ya yapılan penaltı. Tadic'e atılan dirsek nedeniyle ikinci sarı karttan kırmızı, Dzeko'nun attığı gol. Sakince tepkimi gösterdim. O da sarı kart göstermeyi tercih etti."

"FUTBOL BASİT BİR OYUN!"

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Jose Mourinho: "Milli arada hiçbir şey yapamayacağız. Çalışmaları sürdürecek oyuncu kalmıyor, oyuncular milli takıma gidiyor. Elimizde 6-7 tane oyuncu oluyor ve milli takımı bıraktığı için Tadic oluyor. Takımı geliştirmek adına o dönemde yapabilecek bir şeyimiz yok. Milli aradan 3 gün sonra maçımız var, Avrupa maçı var. Milli aralar bizim için negatif. Milli haftayla birleşen bay haftası var. Bu da 1 hafta daha boşluk demek. Bu hoşuma gitmiyor. Çalışmamız, gelişmemiz gereken çok şey var.

Oyuncularla çalışmam gereken şeyler var, şu an konseptimi yapamıyorlar. Futbol basit bir oyun. Kostic'in yaptığı gibi. Dünyadaki üst seviyedeki oyuncular topa 1-2 dokunuş yapar. Bazı oyuncular pozisyonel olarak doğru işler yapar. Devre arasında çok sinirliydim. İkinci yarıda daha iyiydik. İki kenarda oyuncuları topla buluşturabildik. Merkezdeki iki oyuncu oynayabildi ve ikinci yarı çok daha iyi bir oyun oynayabildik."

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Anahtar Kelimeler:
José Mourinho Serhat Akın fenerbahçe
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