SPOR

83
75
57
55
51
50
46
45
43
43
42
42
41
40
35
34
34
19
0
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe

Jose Mourinho'dan maç sonu Galatasaray'a gönderme! "Şampiyon zaten lig başında belliydi"

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’de bu sezon evinde 10 puan kaybederken, Galatasaray ve Beşiktaş’a da mağlup oldu. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jose Mourinho, sezon başında zaten Galatasaray'ın şampiyon olacağının ayarlandığını iddia etti.

Jose Mourinho'dan maç sonu Galatasaray'a gönderme! "Şampiyon zaten lig başında belliydi"
Emre Şen

Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında Fenerbahçe, sahasında mücadele ettiği Beşiktaş’a 1-0 kaybetti. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jose Mourinho, Beşiktaş'ın maçı kazanmayı hak etmediğini, kendilerinin hak ettiğini söyledi.

"BİR TAKIM KAZANMAK İSTEDİ"

GqIBKkTXIAAAF1Y

"Bugün maça baktığımızda bir takım maçı kazanmak istedi, basit gol pozisyonlarını değerlendiremedi. Beşiktaş'ı tebrik ediyorum ama kaybetmeyi hak etmedik. Organize anlamda savunma yaptılar. Bir önceki Galatasaray maçında aynı strateji ile çıkacaklarını düşündük ve bununla ilgili sıkıntı yaşamayacağımızı düşündük."

"KONUŞMAKTAN YORULDUM"

GqH62PqWgAAfZGX

"Bugün verilen penaltı, En-Nesyri'ye verilmeyen penaltı... Bugünkü penaltının bize kaç kez verilmediğini gördük. Konuşmaktan yoruldum! Kaybetmeyi hiç hak etmedik. İlk yarıda çok top kaybı yaptık. İkinci yarıda bu anlamda daha iyiydik. Onlar da iyi savundu, kalecileri iyi kurtarışlar yaptı. Sonucu kontrol etmeyi başardılar."

"LİGİN SONU BAŞLAMADAN BELLİYDİ"

jose-mourinho-2-ismin-biletini-kesti-fenerbahcede-cifte-ayrilik-1744363387775

"Ligin sonucu daha lig başlamadan belirlenmişti. Evimizde son maçlarda kaybettiğimiz maçlar belirleyici oldu ama bu ligin sonu başlamadan belliydi."

"BİZİM LEHİMİZE OLMASI GEREKEN ÇOK NET BİR PENALTI VARDI"

Screenshot_1

"Bizim lehimize olması gereken çok net bir penaltı vardı. Bunu konuşmak bile istemiyorum. Sezon boyunca onlarca kez oldu ve verilmedi. Nesyri'nin verilmeyen penaltısı, puzzle'ın ufak bir parçası. Kaybetmeyi hak etmediğimizi düşünüyorum. Kalemizi bulan bir şutları bile yok. Çok iyi oynamasak da maçı kazanacak yeterli pozisyonları ürettik. Ben eleştiriye açığım çünkü bu hayatımın bir parçası ama oyuncularımı her zaman savunurum."

"BU YAPIYA KARŞI BAŞ ETMEK ÇOK ZOR"

Screenshot_1

"Onlar (Galatasaray) hakkında konuşmayacağım. Lig hakkında konuşabilirim. Sezon boyunca konuştum ve sezon boyunca konuştuklarımdan bir kelime bir değiştirmeyeceğim. Fenerbahçe'nin sahip olduğu problemlerinden biri, mental olarak bu çok güçlü yapıya karşı baş edebilmek. Gerçekten çok büyük ve baş etmesi çok zor. Kaliteden veya gösterdiğinizden daha büyük bir şey. Oyuncular da bunu hissediyor. İstedikleri şeyi kazanmanın imkansız olduğunu biliyorlar. Tabii ki kendi hakkımızda eleştirel olabiliriz ama oyuncularım her zaman ellerinden geleni yapıyorlar. Galatasaray hakkında artık konuşmayacağım. Bu yapıya karşı baş etmek çok zor."

"GELECEK SEZON FENERBAHÇE'DE MİSİNİZ?"

Screenshot_3

"Önümüzdeki sene ile ilgili konuşmayacağım çünkü bu tarz durumlar kendi iç meselemizdir. Medya önünde konuşulmaz. Eğer çok iyi olduğum bir konu varsa, o da yönetim ve başkana gösterdiğim saygıdır. Dolayısıyla kendi iç meselelerimizi burada konuşmayacağım."

Canlı Skor

Günün Maçları

Tüm Maçlar
MS
Fenerbahçe Fenerbahçe
0 - 1
Beşiktaş Beşiktaş

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Solskjaer'den derbi sonrası açıklama!Solskjaer'den derbi sonrası açıklama!
Serdal Adalı'dan Fenerbahçe'ye mesaj!Serdal Adalı'dan Fenerbahçe'ye mesaj!
Anahtar Kelimeler:
José Mourinho fenerbahçe
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Jose Mourinho'dan maç sonu Galatasaray'a gönderme! "Şampiyon zaten lig başında belliydi"

Jose Mourinho'dan maç sonu Galatasaray'a gönderme! "Şampiyon zaten lig başında belliydi"

Fenerbahçe'nin yıldızı maç sonunda röportajı terk etti! "Özür dilesem ne olacak?"

Fenerbahçe'nin yıldızı maç sonunda röportajı terk etti! "Özür dilesem ne olacak?"

Çirkin saldırı sonrası Özgür Özel'den yeni açıklama

Çirkin saldırı sonrası Özgür Özel'den yeni açıklama

Putin'den dikkat çeken savaş ve nükleer silah açıklaması!

Putin'den dikkat çeken savaş ve nükleer silah açıklaması!

Kadıköy'de büyük tepki var! O ismi başkanlığa davet ettiler...

Kadıköy'de büyük tepki var! O ismi başkanlığa davet ettiler...

G.Saray haftaya şampiyon olabilir! İşte o ihtimal...

G.Saray haftaya şampiyon olabilir! İşte o ihtimal...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.