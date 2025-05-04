Jose Mourinho'dan maç sonu Galatasaray'a gönderme! "Şampiyon zaten lig başında belliydi"

Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında Fenerbahçe, sahasında mücadele ettiği Beşiktaş’a 1-0 kaybetti. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jose Mourinho, Beşiktaş'ın maçı kazanmayı hak etmediğini, kendilerinin hak ettiğini söyledi.

"BİR TAKIM KAZANMAK İSTEDİ"

"Bugün maça baktığımızda bir takım maçı kazanmak istedi, basit gol pozisyonlarını değerlendiremedi. Beşiktaş'ı tebrik ediyorum ama kaybetmeyi hak etmedik. Organize anlamda savunma yaptılar. Bir önceki Galatasaray maçında aynı strateji ile çıkacaklarını düşündük ve bununla ilgili sıkıntı yaşamayacağımızı düşündük."

"KONUŞMAKTAN YORULDUM"

"Bugün verilen penaltı, En-Nesyri'ye verilmeyen penaltı... Bugünkü penaltının bize kaç kez verilmediğini gördük. Konuşmaktan yoruldum! Kaybetmeyi hiç hak etmedik. İlk yarıda çok top kaybı yaptık. İkinci yarıda bu anlamda daha iyiydik. Onlar da iyi savundu, kalecileri iyi kurtarışlar yaptı. Sonucu kontrol etmeyi başardılar."

"LİGİN SONU BAŞLAMADAN BELLİYDİ"

"Ligin sonucu daha lig başlamadan belirlenmişti. Evimizde son maçlarda kaybettiğimiz maçlar belirleyici oldu ama bu ligin sonu başlamadan belliydi."

"BİZİM LEHİMİZE OLMASI GEREKEN ÇOK NET BİR PENALTI VARDI"

"Bizim lehimize olması gereken çok net bir penaltı vardı. Bunu konuşmak bile istemiyorum. Sezon boyunca onlarca kez oldu ve verilmedi. Nesyri'nin verilmeyen penaltısı, puzzle'ın ufak bir parçası. Kaybetmeyi hak etmediğimizi düşünüyorum. Kalemizi bulan bir şutları bile yok. Çok iyi oynamasak da maçı kazanacak yeterli pozisyonları ürettik. Ben eleştiriye açığım çünkü bu hayatımın bir parçası ama oyuncularımı her zaman savunurum."

"BU YAPIYA KARŞI BAŞ ETMEK ÇOK ZOR"

"Onlar (Galatasaray) hakkında konuşmayacağım. Lig hakkında konuşabilirim. Sezon boyunca konuştum ve sezon boyunca konuştuklarımdan bir kelime bir değiştirmeyeceğim. Fenerbahçe'nin sahip olduğu problemlerinden biri, mental olarak bu çok güçlü yapıya karşı baş edebilmek. Gerçekten çok büyük ve baş etmesi çok zor. Kaliteden veya gösterdiğinizden daha büyük bir şey. Oyuncular da bunu hissediyor. İstedikleri şeyi kazanmanın imkansız olduğunu biliyorlar. Tabii ki kendi hakkımızda eleştirel olabiliriz ama oyuncularım her zaman ellerinden geleni yapıyorlar. Galatasaray hakkında artık konuşmayacağım. Bu yapıya karşı baş etmek çok zor."

"GELECEK SEZON FENERBAHÇE'DE MİSİNİZ?"

"Önümüzdeki sene ile ilgili konuşmayacağım çünkü bu tarz durumlar kendi iç meselemizdir. Medya önünde konuşulmaz. Eğer çok iyi olduğum bir konu varsa, o da yönetim ve başkana gösterdiğim saygıdır. Dolayısıyla kendi iç meselelerimizi burada konuşmayacağım."