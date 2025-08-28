Jose Mourinho'dan maç sonunda sürpriz açıklama! "Benfica bizden daha güçlüydü"

Luz Stadı'ndaki müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında Jose Mourinho, soruları yanıtladı.

Maçın 10. dakikasında sakatlanan Semedo'nun takım adına çok yararlı ve karakteristik özellikleri olduğuna dikkati çeken Mourinho, bu oyuncunun erken çıkmış olmasının mağlubiyete bahane olmayacağını belirtti.

Takımın oynadığı futbolla ilgili soruyu yanıtlayarak devam eden Jose Mourinho, Benfica eşleşmesi belli olduğunda yaptığı konuşmaları hatırlattı.

"BENFICA DAHA GÜÇLÜ, DAHA TECRÜBELİ, ELİNDE FARKLI ÇÖZÜMLER OLAN BİR KULÜP"

Eşleşme belli olduğunda "ellerinden geleni yapacaklarını" söylediğini aktaran Mourinho, "Herhangi bir favori göstermeden sahaya kendimizi adayacağımızı söylemiştim. Benfica daha güçlü, daha tecrübeli, elinde farklı çözümler olan bir kulüp. Bu tarz maçları da bilen bir takım. Bunları söylemiştim. Tabii ki galip gelemememizin üzüntüsü içindeyiz ama bizden daha iyi bir takıma kaybettiğimizi söyleyebilirim. Birinci maçta her iki takım da eşitti, bu maçta ise Benfica daha iyiydi. İkinci yarıda belki biraz daha iyiydik. Maçı kontrol ettiğimiz esnada 10 kişi kaldık. Bu dakikadan sonra da oyunu kaybettik." açıklamasında bulundu.

"FİNALE KADAR ÇIKABİLİRİZ"

Benfica'nın oyun içinde daha fazla çözüm üretebilecek alternatifleri olduğunu dile getiren Mourinho, bu sebeple rakibin nasıl bir 11 ile sahaya çıkacağını tahmin etmenin zor olduğunu kaydetti.

Maçın ikinci yarısında daha iyi oynadıklarını da yineleyen Mourinho, "Maçın ikinci yarısında zirveye doğru çıkmaya başladığımızda Talisca'nın kırmızı kartı bizi olumsuz etkiledi. Nelson'un maçın başında sakatlanmasını ve Talisca'nın kırmızı kartını mağlubiyetin unsuru olarak da sunmak istemiyorum." diye konuştu.

Fenerbahçe'nin senelerdir şampiyon olamadığının altını çizen Portekizli çalıştırıcı, "Avrupa Ligi çerçevesinde hazır bulunmamız önem taşıyor. Avrupa Ligi'nde iyi bir çizgimiz olmuştu. Glasgow'da penaltılarla elendik. Neredeyse çeyrek finale çıkacaktık. Orada da iyi ekipler bulunuyor ve biz de yolumuza orada devam edeceğiz. İyi takımlar arasında Porto da var. Biz de finale kadar çıkabiliriz." ifadelerini kullandı.